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Интеграция Внедрения
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АО «НКТ» и «Алмаз-Антей» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках реализации политики по импортозамещению программного обеспечения АО концерн ВКО «Алмаз-Антей» и разработчик экосистемы офисных приложений «Р7-Офис» заключили соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с условиями заключенного соглашения, компании обмениваются опытом и экспертизой по внедрению отечественного офисного программного обеспечения «Р7-Офис» на предприятиях, входящих в интегрированную структуру АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

С пакетом Р7-Офис сотрудники АО концерн ВКО «Алмаз-Антей» получат доступ к полнофункциональной и совместимой со всеми популярными форматами файлов и ОС экосистеме офисных приложений, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.

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