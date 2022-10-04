«Медси» и «Терралинк» переведут в цифровой формат 80% операций в рамках коммерческих закупок

Группа «Медси» стала первой среди частных медицинских компаний, которая реализовала вместе с компанией «Терралинк» платформу, обеспечивающую переход на электронный документооборот юридически значимых документов, как доходных, так и расходных (хозяйственные операции). Об этом CNews сообщили представители «Терралинк».

Группа «Медси» видит своей целью по итогам 2023 г. перевод до 80% операций в цифровой формат в рамках работы с расходными договорами (закупка товаров и услуг), а также значительную часть процессов по работе с доходными договорами (страховыми компаниями и юридическими лицами) и внутригрупповыми расчетами.

Проект стартовал в начале 2021 г. с этапа методологической проработки процессов для перевода в ЭДО сотрудниками компании совместно с экспертами «Терралинк». В настоящее время в «Медси» переведены в электронный формат большинство оказываемых услуг. В процессе перевода находятся операции по взаимодействию с поставщиками и страховыми компаниями. До конца 2022 г. планируется весь внутренний, юридически значимый документооборот компании также перевести на ЮЗЭДО.

Переход на электронный документооборот открывает «Медси» новые возможности для внедрения передовых практик корпоративного управления и управления воздействием на окружающую среду путем минимизации потребления бумаги. Так, это позволит экономить ежемесячно более 50000 листов бумаги, или спасти от вырубки более 70 деревьев.

В настоящее время прием и передача электронных финансовых документов Группы «Медси» осуществляется через двух операторов ЭДО посредством платформы TerraLink xDE, а также посредством обмена через роуминг. Решение обеспечивает возможность принимать и отправлять первичные документы через сервисы операторов ЭДО в привычном для сотрудников «Медси» интерфейсе учетной системы 1С. Платформа интегрирована с внутренней системой электронного документооборота и позволяет свободно работать со входящими и исходящими документами: формировать исходящие документы в электронном виде и их обрабатывать, получать входящие документы от контрагентов, а также проводить ряд операций в автоматическом режиме (автофактурирование и процесс автоматического создания и предзаполнения учетных документов).

«Проект в Группе "Медси" стал отличной возможностью адаптировать опыт нашей команды по переводу в ЭДО крупного и сетевого бизнеса под специфику медицинской отрасли, обеспечив комплексный подход к проекту. Консультанты "Терралинк" обеспечили максимальную проработку всех этапов проекта: от разработки методологии до процессов опытной эксплуатации. А наличие готового решения для автоматизации ЮЗЭДО TerraLink xDE позволило команде не отвлекаться на детали интеграции и уделить все внимание трансформации бизнес-процессов», — прокомментировала результаты проекта директор по развитию направления ЮЗЭДО и платформы TerraLink xDE Зарина Сафиуллина.

Переход на ЭДО позволяет сотрудникам финансовых подразделений оставаться максимально мобильными даже в удаленном режиме.

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«Перевод большей части бизнес-процессов в цифровой формат – общемировой тренд, и "Медси", как лидер рынка частной медицины в России, активно внедряет в практику передовые решения в сфере цифровой трансформации. Это повышает автоматизацию учетных процессов, оперативность процессов, качества управления, транспаретности компании; улучшает контроль в системе внутреннего и внешнего документооборота компании, позволяет повысить прозрачность сделок и снизить число рутинных операций. Эффективные ИТ-инструменты в рамках ЭДО помогают снизить потребление бумаги, повысить качество и оперативность оказываемой пациентам медицинской помощи, более гибко и быстро реагировать на потребности наших пациентов», – рассказала директор по финансам и инвестициям Группы «Медси» Ольга Шакирова.

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Группа компаний «Медси» – федеральная сеть частных клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг – от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. «Медси» включает 120 клиник по России. В их числе – 49 клиник в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), 71 клиника в регионах России. В актив Группы также входит медицинский велнес, Служба помощи на дому.

«Терралинк» – российский системный интегратор. Одна из специализаций компании – комплексная автоматизация процессов обработки электронных документов.