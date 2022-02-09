Новый релиз TerraLink xDE: еще один оператор, англоязычный интерфейс и другие 11 изменений

Компания TerraLink сообщает об обновлении TerraLink xDE до версии 3.23. Изменения, внесенные в продукт в рамках новой версии, актуализируют функциональность под запросы пользователей: добавление нового оператора «Калуга Астрал», создание сервиса работы с печатными формами документов и разработка интерфейса на английском языке для модуля SAP. Об этом CNews сообщили представители TerraLink.

С выпуском версии 3.23 команда разработки TerraLink xDE также начинает поэтапный переход и подготовку к изменениям законодательства для электронной подписи (ЭП) и долговременного хранения электронных документов. В продукт внесены дополнения для работы с сертификатами ЭП физических лиц и усовершенствованной электронной подписью, что позволит обеспечить плавный переход к исполнению новых требований.

ЭДО в России становится не просто отдельным направлением для обмена юридически-значимыми финансовыми документами, у бизнеса появляются новые задачи по обмену договорами, кадровыми, транспортными и другими документами. Для внедрения ЭДО-проекта в крупных компаниях, недостаточно просто подключиться к одному или нескольким операторам: необходимо решить задачи типизации, маршрутизации документов, формирования единого архива, создать единую точку входа и интегрировать ЭДО с другими ИТ-системами, чтобы обеспечить работу с документом в «одном окне». И последние несколько лет к тренду внедрения ЭДО примыкает и рост запросов на интеграционные решения.

Основные изменения, реализованные в TerraLink xDE и в рамках версии 3.23, включают:

•Интерфейс пользователя на английском языке для работы в SAP, который позволит сотрудникам международных компаний с представительствами в России работать с ЭДО в учетной системе в соответствии с корпоративными стандартами, а их коллегам из штаб-квартир беспрепятственно вести администрирование учетной системы и модуля TerraLink xDE для SAP централизовано на английском языке.

•Сервис создания и визуализации печатных форм. Это инструмент для генерации печатных форм как для формализованных, так и неформализованных документов в различных форматах (Word/Excel/PDF/TXT). Благодаря сервису можно визуализировать любые структурированные документы: как утвержденные законодательством формы формализованных документов, так и разработанные по взаимной договоренности между компаниями формы дополнительных документов для ускорения процессов отражения в учете.

•Работа с сертификатами физических лиц. Доработан механизм подписания электронных документов сертификатом электронной подписи, выпущенным на физическое лицо согласно обновленному 63-ФЗ «Об электронной подписи». И пока для этого изменения запланирован переходный период в течение 2022 года, компании уже сейчас могут начать тестировать свои системы ЭДО на применение новых требований.

•Работа с усовершенствованной электронной подписью. Теперь у компаний появится возможность усовершенствования электронных подписей штампом времени до формата CAdES X Long Type 1, предназначенного для долговременного хранения. Долгосрочное хранение документов подразумевает срок хранения более 15 лет. Раньше для реализации такого решения не было технических возможностей, но сегодня бизнесу осталось лишь дождаться соответствующих нормативных определений, которые ожидается, что будут сформированы уже к концу 2022 г.

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•Интеграция с оператором «Калуга Астрал» расширила пул подключаемых операторов ЭДО для максимального покрытия числа бизнес-партнеров компаний для взаимного обмена электронными документами.

С более подробным описанием доработок и полным перечнем всех изменений, реализованных в TerraLink xDE в рамках версии 3.23, а также сроками поддержки версии и инструкцией по обновлению можно ознакомиться в документации продукта, в том числе на английском языке.

Новая версия уже доступна для покупки, а также для перехода с более ранних версий TerraLink xDE и TerraLink xDE Pro (3.22 и ранее).

Следующий выпуск релиза намечен на весну 2022 г. и коснется масштабного обновления модуля TerraLink xDE для учетной системы «1C», а также развития и поддержки актуального законодательства.

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О компании TerraLink

TerraLink, международный системный интегратор, предоставляет услуги консалтинга и внедрения решений для бизнеса, включая решения для управления корпоративным контентом и автоматизации бизнес-процессов, управления ресурсами предприятия, а также услуги создания и поддержки ИТ-инфраструктуры для взаимодействия и коммуникаций. Является разработчиком и вендором продукта TerraLink xDE, созданного в 2011 г.