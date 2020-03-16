Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

TerraLink xDE выпустила сервис внутрикорпоративного ЭДО

, Текст: Владимир Бахур

TerraLink представляет новый сервис платформы TerraLink xDE для организации электронного документооборота без участия оператора ЭДО. Модуль работает через TerraLink Web-портал или модули учетных систем (SAP, 1C) и поддерживает выполнение операций отправки (в том числе пакетной), получения, согласования, отклонения и аннулирования документов. Сервис оператора внутрикорпоративного ЭДО TerraLink xDE может использоваться для передачи большого объема неформализованной или полуформализованной документации.

Обмен счетами-фактурами в электронном виде через сертифицированных операторов ЭДО регламентируется на законодательном уровне порядка 10 лет. За это время компании успели перевести в цифровой формат и другие документы: договоры, акты, накладные и др., что относится к полу- или неформализованным документам. Их отправка зачастую ведется тоже через операторов ЭДО, что не является обязательным. С ростом объемов таких документов у организаций растут и затраты на трафик операторов ЭДО по их передаче. Компаниям становится выгоднее иметь решение для создания внутреннего канала обмена полу- и неформализованными документами, имея при этом возможность отправки в нем счетов-фактур через оператора ЭДО.

Сервис TerraLink xDE для внутрикорпоративного ЭДО позволит сократить затраты на трафик операторов ЭДО по обмену неформализованными и полуформализованными документами. На базе этого модуля компании могут организовывать внутренний канал по передаче договоров, соглашений, актов сверки, накладных и т.п. Для обеспечения юридической значимости документы в сервисе TerraLink xDE для внутрикорпоративного ЭДО можно подписывать простой или квалифицированной электронной подписью. Модуль позволяет работать со входящими и исходящими документами, а также разграничивать доступ пользователям, по типам документов или бизнес-функциям. Например, доступ можно разграничить так, что юридический департамент из TeraLink Web-портал сможет работать только с договорами и соглашениями, а финансовая служба – из интерфейса учетной системы со счетами-фактурами, накладными или актами.

Сервис оператора внутрикорпоративного ЭДО TerraLink xDE разворачивается в инфраструктуре компании и, благодаря открытому API, легко интегрируются с существующими системами организации. Настройка сервиса осуществляется в TerraLink Dashboard.

Компании могут воспользоваться тестовой лицензией на новые сервисы платформы TerraLink xDE.



Другие материалы рубрики

Apple проболталась о будущих iPad Pro. Какими они будут?

Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России

Российский серверный рынок взял планку в миллиард долларов

ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату

Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России

Власти передумали продавать частоты для 5G. Их отдадут «Мегафону» и «Ростелекому»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Самые большие HDD: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика

Отсутствие смартфона мешает людям сосредоточиться
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника