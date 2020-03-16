TerraLink xDE выпустила сервис внутрикорпоративного ЭДО

TerraLink представляет новый сервис платформы TerraLink xDE для организации электронного документооборота без участия оператора ЭДО. Модуль работает через TerraLink Web-портал или модули учетных систем (SAP, 1C) и поддерживает выполнение операций отправки (в том числе пакетной), получения, согласования, отклонения и аннулирования документов. Сервис оператора внутрикорпоративного ЭДО TerraLink xDE может использоваться для передачи большого объема неформализованной или полуформализованной документации.

Обмен счетами-фактурами в электронном виде через сертифицированных операторов ЭДО регламентируется на законодательном уровне порядка 10 лет. За это время компании успели перевести в цифровой формат и другие документы: договоры, акты, накладные и др., что относится к полу- или неформализованным документам. Их отправка зачастую ведется тоже через операторов ЭДО, что не является обязательным. С ростом объемов таких документов у организаций растут и затраты на трафик операторов ЭДО по их передаче. Компаниям становится выгоднее иметь решение для создания внутреннего канала обмена полу- и неформализованными документами, имея при этом возможность отправки в нем счетов-фактур через оператора ЭДО.

Сервис TerraLink xDE для внутрикорпоративного ЭДО позволит сократить затраты на трафик операторов ЭДО по обмену неформализованными и полуформализованными документами. На базе этого модуля компании могут организовывать внутренний канал по передаче договоров, соглашений, актов сверки, накладных и т.п. Для обеспечения юридической значимости документы в сервисе TerraLink xDE для внутрикорпоративного ЭДО можно подписывать простой или квалифицированной электронной подписью. Модуль позволяет работать со входящими и исходящими документами, а также разграничивать доступ пользователям, по типам документов или бизнес-функциям. Например, доступ можно разграничить так, что юридический департамент из TeraLink Web-портал сможет работать только с договорами и соглашениями, а финансовая служба – из интерфейса учетной системы со счетами-фактурами, накладными или актами.

Сервис оператора внутрикорпоративного ЭДО TerraLink xDE разворачивается в инфраструктуре компании и, благодаря открытому API, легко интегрируются с существующими системами организации. Настройка сервиса осуществляется в TerraLink Dashboard.

Компании могут воспользоваться тестовой лицензией на новые сервисы платформы TerraLink xDE.