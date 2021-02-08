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TerraLink выпустила новую версию TerraLink xDE

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

TerraLink представила новый релиз платформы для организации ЮЗЭДО TerraLink xDE 3.21. Еще больше действий в рамках обмена документами пользователи смогут выполнять, работая из дома, используя новые возможности Terralink xDE. Пользователям модуля платформы для SAP ERP доступны возможности получения и обработки истребований ФНС непосредственно в интерфейсе системы, Web-портал Terralink xDE позволит легко настроить маршруты согласования входящих и исходящих электронных документов, а крупные компании теперь смогут использовать новые функции маршрутизации для разделения потока документов между несколькими учетными системами. В новой версии платформы также реализован ряд других важных нововведений.

Перевод сотрудников на дистанционный режим для многих компаний стал вынужденной мерой в марте–мае 2020, а в некоторых сохраняется до сих пор или выбран как основной. И для того, чтобы удаленный формат не стал преградой для работы с большим объемом бумажного документооборота, крупные компании, в частности ритейл, стали активно переходить на электронный документооборот со своими контрагентами. Клиенты TerraLink xDE из сферы торговли, отмечают, что ЭДО действительно позволил создать запас прочности и благополучно пройти период локдауна.

В новом релизе TerraLink xDE обновления коснулись важных в ежедневной работе сервисов пользователей, чтобы обработка документов происходила комфортно на всех этапах для всех ответственных сотрудников, и документооборот компании не замедлялся даже в дистанционном режиме.

В новой версии реализованы следующие нововведения. Возможность для обработки истребований ФНС в SAP ERP. Просмотр полученных истребований ФНС, формирование ответа с подбором документов стали доступны в специальной транзакции системы SAP ERP через модуль платформы.

Механизм создания маршрутов согласования документов. В Web-портале TerraLink xDE теперь доступны настройки для создания этапов согласования документов - назначение ответственных за обработку документа (согласование, подписание ЭП), настройка длительности этапа обработки, возможности делегирования и указания делегата и др.

Механизм разделения потоков электронных документов. Теперь доступны возможности поступления части полученных электронных документов в одну учетную систему, а части - в другую. Настройки разделения потока доступны по основным данным документа (например, тип документа, контрагент), контенту документа (например, грузополучатель) и метаданным документа (например, номер заказа на поставку).

Расширенная статусная схема для УПД. В модуле TerraLink xDE for SAP доступна обработка УПД в соответствии с обновлением законодательства, приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@, что позволяет подписывать УПД в случае частичной приемки товаров.

Проверка сертификата электронной подписи. В новую версию платформы встроена проверка сертификата подписи по сроку действия и корректности установки. Такую проверку можно применять, например, при внутреннем документообороте, когда для обмена документами используется модуль внутреннего оператора ЭДО TerraLink xDE.

Дополнительно в обновленной версии TerraLink xDE доработан механизм серверного подписания электронных документов в SAP ERP и отправки уведомлений пользователям, усовершенствован механизм создания и отображения иерархии связей между документами в соответствии с возможностями операторов ЭДО, а также реализована возможность обмена полуформализованными документами еще и через оператора ЭДО eXite.

Переход на новую версию TerraLink xDE для текущих клиентов доступен с января 2021 года. Заявку можно оставить в личном кабинете клиента на сайте платформы или, сообщив менеджеру.



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