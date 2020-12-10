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Группа «М.Видео-Эльдорадо» и Terralink внедрили платформу ЭДО

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Terralink и группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о переводе на электронный оборот практически всех операций в рамках коммерческих закупок на базе платформы Terralink xDE, которая позволяет не только отказаться от бумажных носителей при договорных отношениях, но и осуществляет автоматическое проведение операций в учете. Terralink xDE работает с любым решением на стороне партнера или поставщика, что обеспечивает быстрый перевод на ЭДО большинства операций.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» перевела в цифровой формат 80% операций в рамках коммерческих закупок. Общее ежемесячное количество пакетов электронных документов превышает 40 тыс., 85% поступивших документов проводятся автоматически, что позволяет снизить риск ошибок в рутинных операциях, сократить расходы на них, ускорить проведение расчетов и закрытие финансовой отчетности. В настоящее время прием и передача электронных документов группы осуществляются через четырех операторов ЭДО посредством платформы Terralink xDE.

Решение Terralink xDE обеспечивает возможность принимать и передавать первичные документы через сервисы операторов ЭДО в привычном для пользователей «М.Видео-Эльдорадо» в интерфейсе SAP. Платформа интегрирована с внутренней системой электронного документооборота и позволяет свободно работать с документами. Terralink xDE обеспечивает выгрузку согласованного документа в юридически значимый ЭДО, подписание электронной цифровой подписью, передачу на подписание контрагенту, размещение на хранение в электронном архиве подписанную с двух сторон версию.

В ближайшее время группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует цифровизацию некоммерческих закупок. Параллельно с внедрением ЭДО ритейлер будет оптимизировать базу номенклатурно-справочной информации, запустит корпоративный удостоверяющий центр и настроит автоматическое проведение в учете первичной документации в части некоммерческих закупок.

«Группа «М.Видео-Эльдорадо», как крупнейший продавец электроники в России, закупает несколько десятков тысяч моделей техники у более чем 200 поставщиков. Критически важно, чтобы все операции по поставкам и расчетам проходили в срок и без ошибок. Полный переход на цифровые процессы стал заметным рывком вперед в скорости и качестве учета, кроме того, как показал опыт, ЭДО позволил компании создать достаточный запас прочности и благополучно пройти очень сложный для всех период локдауна весной 2020 г.», – сказал руководитель департамента учета и отчетности группы «М.Видео-Эльдорадо» Константин Шиян.

Ключевые требования к подрядчику и ИТ-решению со стороны ритейлера включали в себя опыт внедрений в крупном ритейле, мультиоператорность, открытый API и возможность простой интеграции с существующими системами, поддержку разных типов архивов. В результате конкурсной процедуры наиболее привлекательным оказалось предложение Terralink по консалтингу и внедрению Terralink xDE, платформы для организации ЭДО.



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