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«Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode»

Компании «Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» провели тестирование и подписали официальное заявление о совместимости своих разработок – программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode». Заявление подтверждает возможность эффективного использования продуктов в рамках одной системы, их полную совместимость и соответствие требованиям кибербезопасности.

Комплекс InfoDiode – система однонаправленной передачи данных, обеспечивающая высокий уровень изоляции критичных информационных систем и высокий уровень функциональности для взаимодействия со смежными информационными системами. Решения InfoDiode имеют сертификат ФСТЭК №4118, удостоверяющий соответствие требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия.

TL.Solutions – российская экосистема программных продуктов, которые в близком к реальному времени обеспечивают сбор, обработку и хранение данных производственного оборудования и технологических процессов для их эффективного использования. В линейку входят решения класса БДРВ (база данных реального времени) для сбора данных с различных производственных устройств, решения по визуализации исходной и обработанной информации с производства в формате отчетов, дашбордов и мнемосхем, решения для получения информации о событиях от систем на производственном объекте.

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«Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» провели всесторонние тесты ПО TL.Solutions в сетях передачи данных с разграничением доступа на базе InfoDiode в сценарии при установке InfoDiode между серверами SCADA/OPC, выступающими в роли агрегатора промышленных протоколов, которые в свою очередь являются источником производственных данных для TL.Solutions. Тестирование показало полную совместимость продуктов в этом сценарии использования.

Таким образом, связка этих решений может успешно применяться для безопасной работы с информацией на промышленных предприятиях различных отраслей (автоматизированные системы до класса 1 Г, системы защиты персональных данных до 1 уровня защищенности, государственные информационные системы до 1 класса, а также системы АСУ ТП (КСИИ) до 1 класса включительно).

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