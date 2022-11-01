Группа компаний «Таттелеком» подвела итоги своей деятельности за январь-сентябрь 2022 года

Группа компаний «Таттелеком» (вкл. ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай»), оператор фиксированной связи и один из операторов мобильной связи в Республике Татарстан, подвела итоги деятельности за девять месяцев 2022 г. согласно РСБУ.

Чистая прибыль группы за период с января по сентябрь в 2022 г. достигла 1 440 млн руб., что на 3,3 % выше значения по итогам девяти месяцев 2021 г. (1 393 млн руб.). Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за девять месяцев 2022 г. составила 1 236 млн руб., за аналогичный период 2021 г. – 1 242 млн руб.. Чистая прибыль ООО «ТМТ» (оператор мобильной связи «Летай») за девять месяцев составила 221 млн руб., что на 30% выше данного показателя в 170 млн руб. годом ранее.

Выручка группы за девять месяцев 2022 г. составила 7 392 млн руб., что на 5 % выше размера выручки, полученной за девять месяцев 2021 г. (7 037 млн руб.). Выручка ПАО «Таттелеком» выросла на 7,7 % – с 5 877 млн руб. до 6 327 млн руб., выручка ООО «ТМТ» снизилась с 1 487 млн руб. до 1 431 млн руб. за аналогичный период. Основное влияние на рост выручки по группе продолжают оказывать доходы от оказания услуг доступа в интернет (+7,3 %), подвижной связи (+1,8 %), от продаж телефонов и иного оборудования (+27,1 %) и др.

Проценты к получению группы за период с января по сентябрь в 2022 г. составили 263 млн руб., что на 301 % выше значения по итогам девяти месяцев 2021 г. (66 млн руб.). Группа реализует консервативную стратегию инвестирования свободных денежных средств, направленную в первую очередь на обеспечение сохранности и прироста на среднесрочном горизонте. Выбранные Группой инструменты инвестирования с низким риском помогают сохранить положительные значения доходности в стрессовых ситуациях на рынке.

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При этом группа продолжает вести масштабные инвестиционные проекты, направленные на повышение уровня цифровизации и безопасности населения Республики Татарстан. Так, в конце октября 2022 г. досрочно был выполнен годовой план по строительству сети высокоскоростного интернета по технологии GPON емкостью 100 тыс. портов в 132 населенных пунктах РТ. Весомый вклад в реализацию социально значимых проектов вносят внедряемые на каждом из этапов бизнес-процессы. В их числе увеличение количества собственных производственных бригад для строительства и подключения услуг с привлечением подрядных организаций.

Показатель EBITDA в январе-сентябре 2022 г. по группе составил 2 695 млн руб. (2 971 млн руб. за девять месяцев 2021 г.), по ПАО «Таттелеком» – 2 051 млн руб. (в январе-сентябре 2021 г. – 2 228 млн руб.), по ООО «ТМТ» – 661 млн руб. (за девять месяцев 2021 г. – 761 млн руб.).