К саммиту БРИКС в Казани появились новые точки Wi-Fi и видеокамеры «Таттелекома»

В общественных пространствах столицы Татарстана в преддверии саммита БРИКС появилось порядка 600 камер «Таттелекома». Компания внесла вклад в создание инфраструктуры по обеспечению безопасности горожан и гостей форума, на который съедутся руководители более 30 стран и около 20 тыс. участников. Об этом CNews сообщили представители «Таттелекома».

Камерами, записи с которых хранятся на защищенных облачных серверах в течение 30 суток, охвачены пешеходные переходы, прилегающие к 11 станциям метро, оживленные транспортные развязки и туристические объекты Казани. Также по каналам связи провайдера в местах размещения и проживания гостей организовали высокоскоростной интернет и ТВ-сигнал.

Для улучшения покрытия сотовой связью объектов проведения саммита оператор «Летай» разработал решения с учетом особенностей каждой локации. Вблизи «Казан Экспо» команда увеличила емкость базовой станции (БС) в два раза. Еще шесть площадок модернизируют до старта форума.

Помимо подготовки к БРИКС в прошлом месяце компания установила передвижную БС у Центра семьи «Казан», где во время концерта по случаю выборов в Госсовет Татарстана к сети «Летай» на пике подключились 1,5 тыс. абонентов, а трафик превысил 50 Гб/ч.

Оператор продолжил ускорять мобильный интернет в точках, где абоненты нуждаются в коммуникациях. К примеру, сразу шесть телеком-площадок оптимизировали на трассе Алексеевское – Альметьевск. Для жителей Муслюмово благодаря рефармингу LTE-частот скорость передачи данных увеличили на 33 % при одновременном росте трафика на 20 %. 4G оптимизировали также для абонентов из Пестрецов и Нижнекамска. Всего в сентябре «Летай» построил и модернизировал в разных населенных пунктах Татарстана 14 БС.