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«Таттелеком» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» построил «оптику» еще до 613 социальных объектов

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ ИТ в госсекторе

«Таттелеком» завершил подключение к интернету по волоконно-оптическим линиям связи 613 социально значимых объектов, работы по которым в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» были запланированы на 2020 г. Соответствующие акты приема-передачи по данным объектам подписаны представителями компании и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Республика Татарстан стала одним из первых регионов, завершивших и сдавших работы по объектам 2020 г.

Из 613 социально значимых объектов 556 – школы и учреждения среднего профессионального образования, 55 – органы государственной и муниципальной власти, два – объекты Росгвардии.

Подписанным в августе 2019 г. госконтрактом предполагается, что до конца 2021 г. «Таттелеком» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» обеспечит подключением к интернету по «оптике» 1913 социально значимых объектов в Татарстане. В следующем году, согласно данному госконтракту, компании предстоит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет 802 социальных объекта.

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