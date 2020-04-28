«Техносерв» выполняет пуско-наладку котельной мощностью 65 МВт в Якутске

«Техносерв», российский системный интегратор, объявил о начале работ по пуско-наладке оборудования котельной мощностью до 65 МВт. в Якутске.

Котельная «Лермонтова 200» предназначена для теплоснабжения активно развивающихся районов №93 и №94 Якутска. В настоящий момент специалисты «Техносерва» перешли к этапу пуско-наладки смонтированного оборудования. С 15 апреля 2020 г. специалистами «Техносерва» и специалистами «Теплоэнергии» Якутска выполнялись пробные «горячие» пуски, которые являются элементом комплексного опробования: испытания проводились с возможными значениями рабочих параметров. Эти процедуры позволили удостовериться в качестве монтажа всего оборудования и отрегулировать настройки управляющих систем, подтвердить их работоспособность.

«Хотя работы выполняются в период карантина, все проходит в штатном режиме, а объекты предприятия "Теплоэнергия" продолжают надежно обеспечивать постоянное теплоснабжение жителей», – отметил Михаил Воробьев, генеральный директор «Теплоэнергии».

Ранее «Техносерв» выполнил комплекс работ, включая инженерно-геологические изыскания, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставку и инсталляцию технологического оборудования. Это выполнялось в рамках проекта по реконструкции существующей котельной с переносом части оборудования из старого здания в новое, в котором было установлено три новых котла (первый пусковой этап) тепловой мощностью по 13 МВт каждый, три современные двух-топливные горелки, а также энергоэффективное вспомогательное оборудование. На первом этапе реконструкции тепловая мощность возрастает до 39 МВт, покрывает потребности жителей районов даже с учетом будущих новоселов.

«У "Техносерва" большой производственный опыт в реализации крупных проектов в сфере ЖКХ и энергетики, в том числе и в Якутии. Так, в 2016 г. мы успешно построили "под ключ" две угольные котельные суммарной тепловой мощностью 25 МВт в поселке Черский Нижнеколымского района, – сказал Дмитрий Буторин, директор департамента по работе с промышленными предприятиями компании "Техносерв". – Хочу выразить благодарность администрации города Якутска и руководству "Теплоэнергии" за оказанное доверие и выдержку. В ходе работы нам удалось достичь отличного командного взаимодействия, благодаря чему, уверен, проект будет завершен успешно и с высоким качеством».