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В Оренбурге любителям шопинга ускорили мобильный интернет

Оренбуржцы теперь могут выходить в Сеть на более высоких скоростях в еще одном торговом центре областной столицы. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительное телеком-оборудование вблизи ТРК «Сокол». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После проведенных работ скорость мобильного интернета составляет в локации до 90 Мбит/c. Устойчивое соединение позволяет посетителям без задержек и зависаний выкладывать в соцсети фото и видео в новых нарядах, сравнивать цены на сайтах брендов и вызывать такси, чтобы отвезти покупки домой.

Повышенные скорости также доступны в расположенных в окрестностях кинотеатре, сквере, стадионе и в жилых домах рядом. При расширении инфраструктуры технические специалисты задействовали средний диапазон частот. Он дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания большого числа абонентов. Кроме того, были использованы высокие частоты для улучшения связи внутри зданий с большим числом внутренних стен и перегородок.

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«Жители города проводят в торговых центрах долгие часы. Не только совершают покупки, но и посещают кафе, кинотеатры, игровые зоны. Для нас как оператора связи важно обеспечить здесь качественную связь и сервисное обслуживание. С момента запуска оборудования ежемесячный дата-трафик в ТРК “Сокол” уже вырос на 10%», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Как показывает big data оператора, ежедневно в моллах Оренбурга прокачивают свыше 22 тыс. ГБ интернет-данных, такой объем сравним с отправкой около 3300 селфи в минуту. Самыми посещаемыми днями в 2024 г. являются четверг и пятница, а вот на выходные приходится чуть меньше трафика. Наиболее активные в Сети абоненты делают покупки в торговых центрах «Город локомотивов», «Мармелад» и «Кит».

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