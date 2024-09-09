«МегаФон» обеспечил связью торговый центр в Оренбурге

Сотрудники и посетители ТЦ «Мармелад» в Оренбурге теперь могут выходить в интернет на скорости до 60 Мбит/c. Технические специалисты «МегаФона» развернули инфраструктуру связи в торгово-развлекательном комплексе площадью 280 тыс. квадратных метров.

Уверенное соединение позволяет покупателям в любую минуту отправить через мессенджеры фото и видео, изучить расписание кинотеатра и трейлеры заинтересовавших фильмов, вызвать по приложению такси. Только за август абоненты «МегаФона» прокачали здесь 10,8 ТБ интернет-данных. Для сравнения такой объем нужен, чтобы посмотреть фильм «Шопоголик» на смартфоне 7,5 тыс. раз.

Чтобы сигнал связи проходил через многочисленные перегородки, инженеры установили телеком-оборудование непосредственно внутри здания. Всего было задействовано 8,7 тыс. метров линий передач и более 150 indoor‑антенн. При этом базовая станция работает в низком и среднем диапазоне частот, что даёт оптимальное распространение сигнала, лучшее проникновение и скорость интернета в 30–60 Мбит/c.

«“Мармелад” считается крупным торговым центром не только в рамках региона, но и страны. В свое время это было здание текстильной фабрики, которое сейчас разделено на 350 отдельных помещений. Все это учитывалось при создании 3D-модели сети радиопокрытия, разработке технического задания и его воплощения в жизнь. Что важно, при увеличении нагрузки оборудование можно будет модернизировать», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Как показывает big data оператора, в этом году оренбуржцы особенно часто посещали торговые центры в весенние месяцы, тогда как летом трафик чуть уменьшился. А наиболее активные в Сети абоненты делают покупки в «Мармеладе», «Городе локомотивов» и «Ките».