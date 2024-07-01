Специалисты Axelot провели логистический аудит для двух складских площадок «Агростиль» в Оренбурге и области

Специалисты Axelot провели логистический аудит для двух складских площадок «Агростиль» в Оренбурге и области. Рекомендации специалистов Axelot помогут компании «Агростиль» эффективно организовать бизнес-процессы складской логистики для достижения наиболее высоких показателей работы склада. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

«Агростиль» — молодая и динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на поставках сельскохозяйственной техники и оборудования. Складская логистика «Агростиль» также постоянно развивается, чтобы обеспечивать надлежащий уровень сервиса и гарантировать клиентам надежность поставок. Частью департамента логистики компании являются несколько складов, с которых осуществляется отгрузка запасных частей, а также высококвалифицированная сервисная служба. К Axelot компания «Агростиль» обратилась для того, чтобы провести логистический аудит для двух складских площадок в Оренбурге и в Оренбургском районе.

Склады работают по устаревшей «бумажной технологии», использование которой ограничивает возможности для точного и быстрого выполнения операций, а также создает зависимость от квалификации персонала и затрудняет адаптацию новых сотрудников. Для повышения эффективности работы складского хозяйства необходимо было пересмотреть текущие процессы и внедрить современные технологии. Автоматизация управления складской логистикой позволит ускорить процессы приемки, хранения и отгрузки товаров, минимизировать ошибки и снизить зависимость от человеческого фактора.

Перед специалистами Axelot стояла задача выполнить расчет и обосновать взаимное размещение складских зон, количество оборудования и персонала, достаточных для обеспечения целевого товарооборота компании. Также необходимо было разработать прозрачную и эффективную технологию товарообработки, формализовать и описать складские бизнес-процессы и последовательности операций для сотрудников склада. Неотъемлемым результатом проекта являлась детализированная и согласованная дорожная карта по подготовке складов и подразделений компании к дальнейшей автоматизации.

Специалисты Axelot собрали данные по фактическим и предполагаемым объемам грузопотоков, требования к скорости товарообработки и уровню сервиса, требования к детализации учета.

Эксперты Axelot спроектировали топологическую модель склада с определением оптимального взаиморасположения зон и разработали алгоритмы бизнес-процессов. Был произведен расчет необходимого количества персонала и техники, чтобы обеспечить эффективную работу складского комплекса. Также был разработан план мероприятий по подготовке склада к дальнейшему внедрению WMS.

Эксперты Axelot учли особенности грузооборота заказчика и расположение складских площадок, в том числе и тех, которые не обследовались в рамках проекта. На основании собранной информации был составлен ряд рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов.

На складе будет организовано ежедневное перемещение собранных заказов для консолидации и последующей централизованной отгрузки клиентам компании. Это позволит оптимизировать процесс доставки и ускорить обслуживание клиентов.

Будет реализовано перемещение грузов классов «Негабарит» и «Пожароопасный» с центрального склада на открытую площадку. Это решение позволит сосредоточить весь целевой запас классов «Основной» и «Мелкоштучка» на центральном складе, что в свою очередь снизит объем ежедневных перемещений и упростит управление запасами.

Для снижения влияния сезонных пиков с сохранением эффективной организации хранения и обеспечения более легкого доступа к товарам этого типа была разработана схема динамического расширения складских мощностей. С учетом требований соответствующего ГОСТа было предложено использовать уличные фронтальные стеллажи.

Соблюдение составленных рекомендаций и последующее внедрение WMS поможет компании «Агростиль» повысить эффективность управления складской логистикой, увеличить емкость хранения и скорость товарообработки, а также позволит реализовать свои планы развития и повышения уровня цифровизации.