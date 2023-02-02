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МТС расширила сеть фиксированный связи в Оренбурге

МТС расширила сеть фиксированный связи в Оренбурге. Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с МТС стал доступен более чем для 7,5 тыс. жителей новых жилых комплексов в Ленинском и Промышленном районах города.

Новая сеть МТС заработала в восьми новостройках жилых комплексов «Дубки» на улице Уральской, «Акварель» по улице Поляничко и «Березовые аллеи» на улице Пролетарской. Тысячи оренбуржцев смогут пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с – подключать к сети большее количество устройств без потери качества даже во время пиковых нагрузок на сеть, смотреть ТВ и видео в формате , быстро скачивать «тяжелый» контент, играть в онлайн-игры, пользоваться различными цифровыми сервисами МТС и оплачивать услуги по единому лицевому счету.

«Квартиры в новостройках чаще всего приобретают молодые семьи – самые активные пользователи цифровых услуг, при этом каждый член семьи обычно использует несколько гаджетов. Подключение к гигабитному интернету гарантирует, что при любых нагрузках на каждом устройстве будут высокие скорости. Кроме того, подключение пакетного тарифа с домашним интернетом, мобильной связью и ТВ поможет молодым семьям экономить до 40% на услугах связи», — сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

Ранее МТС завершила строительство сети домашнего интернета и ТВ в ЖК «Олимп» и ЖК «Заводской», в 16 и 17 микрорайонах Оренбурга.

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Цифровизация

Чтобы подключить скоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу.

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