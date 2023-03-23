«Швабе» и ПГУТИ разработали новые типы оптических волокон для квантовых коммуникаций

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и команда молодых ученых Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ, Самара) работают над совместными проектами по разработке новых классов оптических волокон. Материалы, обеспечивающие надежное соединение при создании телекоммуникационных сетей, используются в разработке высокотехнологичных оптических устройств, в том числе в системах квантовых коммуникаций.

Одним из ключевых результатов интеллектуальной кооперации «Швабе» и ПГУТИ стало создание группы новых уникальных микроструктурированных оптоволокон, отличающихся наведенной киральностью – продольной скруткой. Такие материалы применяются в различных отраслях фотоники и сенсорики. Например, при создании оптических пинцетов, волоконно-оптических сенсоров, а также «генераторов» оптических вихрей – последние особо актуальны для систем квантовых коммуникаций.

«В настоящее время оптические волокна достаточно активно вытесняют медножильные кабели, применявшиеся ранее в телеметрии, телемеханике и других частных практических приложениях бортовых и промышленных сетей передачи данных. Волокно легче по весу, компактнее в монтаже, невосприимчиво к электромагнитным помехам и, что самое главное, имеет существенно большую полосу пропускания. Сотрудничество «Швабе» и ПГУТИ происходит фактически на стыке науки и промышленности. Это взаимодействие позволяет создавать новые типы оптического волокна, расширять сферу его применения. Первые результаты этой работы мы видим уже сейчас, и они весьма вдохновляющие», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Еще одна совместная разработка предприятия «Швабе» и ПГУТИ – новый класс кварцевых оптических волокон с экстремально увеличенным диаметром сердцевины – до 100 мкм вместо типовых 50 и 62,5 мкм. Благодаря этому оптоволокно обеспечивает высокую надежность сети передачи данных в условиях вибраций и возможного наличия пыли и взвесей в окружающей среде. Материал оптимизирован для совместной работы с лазерными источниками оптического излучения в оборудовании мультигигабитных сетей передачи данных разного назначения.

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Такое оптоволокно в первую очередь ориентировано на кабельные системы, работающие в агрессивных условиях эксплуатации, и может быть использовано, например, в воздушных судах, космических аппаратах, железнодорожных локомотивах, пассажирских и грузовых составах, в метро, а также в промышленных сетях.