​«Контур» побил рекорды по стажировкам ​

«Контур» расширил программы стажировок. Теперь стажироваться в компании можно круглый год — формат позволил побить ряд собственных рекордов по числу принятых специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Круглогодичную программу стажировок в «Контуре» впервые внедрили в 2023-2024 учебном году. Пилотный проект показал свою эффективность — по итогам учебного года число принятых стажеров стало самым большим в истории компании.

Так, за прошлый учебный год на стажировку в Контур пригласили рекордные 237 человек. Большинство из них ИT-специалисты — 219 человек. Годом ранее ИT-стажеров было 87 — интернов стало почти в три раза больше. Порядка 90% участников осеннего и зимнего наборов стали сотрудниками Контура. Стажеры, трудоустроенные весной, сейчас в процессе обучения.

Летняя программа стажировок традиционно стала самой массовой — в 2024 г. на нее попали 160 человек. Это тоже рекорд — ранее на летнюю стажировку в управление разработки Контура приглашали максимум 142 стажера.

Елена Рыбинская, руководитель образовательных проектов «Контура»: «Контур проводит стажировки уже 15 лет — и каждый год мы адаптируем программу, исходя из потребностей рынка труда. Дефицит кадров ощутимо тормозит развитие отрасли — поэтому мы масштабировали программу на все сезоны, и теперь приглашаем стажеров на протяжении всего года. Работа над реальными задачами вместе с практикующими экспертами ИT-отрасли — один из лучших способов подготовки талантливых студентов и молодых специалистов».

Самые распространенные ИT-специальности, которые получают стажеры в «Контуре» — это программист, тестировщик, системный аналитик и аналитик данных. Самый распространенный язык программирования среди стажеров — C#.

Контур приглашает на стажировку не только студентов профильных факультетов, но и молодых специалистов, которые справились с тестовым заданием и прошли отбор. В прошлом учебном году доля таких стажеров превысила 20% от общего количества.

В компании также есть стажировки в направлениях, не связанных с кодом. В ИT-отрасли десятки профессий помимо программистов — продуктовые и Email‑маркетологи, бизнес-исследователи, SEO-специалисты, дизайнеры, копирайтеры. В прошлом учебном году на также программы в управление маркетинга приняли 18 человек.

Стажеры «Контура» работают не только в Екатеринбурге. В число городов-лидеров по числу участников программ также попали Санкт-Петербург, Новосибирск, Ижевск, Казань и Пермь.