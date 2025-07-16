Нанимайте в два клика: ИИ-платформа Grade-Me сократила время оценки кандидатов с 35 минут до 1,5 минут

ИT-компания ZeBrains и рекрутинговое агентство The Find объединили усилия для создания Grade-Me — первой в российском сегменте ИИ-платформы для автоматизации оценки кандидатов, которая сокращает время анализа интервью с 35 до 1,5 мин. Об этом CNews сообщили представители ZeBrains.

Анализ показал, что на эффективность найма влияют 19 ключевых предикторов текучести персонала: время в пути до работы, несоответствие ожиданий от вакансии реальной работе, слабая адаптация, отсутствие обучения, реферальный статус кандидата, история текучести руководителя и другие факторы. Если рекрутер будет вручную прогонять такой комплексный чек-лист по каждому кандидату — это займет 35 мин. Российские разработчики создали ИИ, который делает это за полторы минуты и более объективно.

Особенно остро проблема стоит для различных категорий специалистов: рекрутеры тратят сотни часов на рутинный анализ интервью, HR-менеджеры испытывают сложности с объективной оценкой и прогнозированием успешности кандидатов, техлиды и нанимающие менеджеры сталкиваются с неструктурированностью процессов подбора; маркетологи не имеют инструментов для систематизации CustDev-интервью.

Для решения этих задач ИT-компания ZeBrains совместно с рекрутинговым агентством The Find разработали Grade-Me. Платформа использует передовые алгоритмы машинного обучения для анализа аудиозаписей собеседований, оценивая профессиональные компетенции и личностные качества кандидатов. Grade-Me использует 19 предикторов, пользователи могут применять готовые чек-листы и шаблоны, основанные на этих предикторах, для прогнозирования срока работы кандидатов и принятия обоснованных решений о найме. Платформа полностью адаптирована под российский рынок и страны СНГ, предлагая простую интеграцию без необходимости замены существующих HRM-систем.

Практические результаты

На текущий момент система обработала 981 интервью, продемонстрировав конкретные улучшения: экономия времени HR-специалистов: более 548 часов рутинной работы; увеличение среднего срока работы сотрудников с одного года трех месяцев до одного года девяти месяцев; экономия 2,55 млн рублей за счет сокращения числа увольнений в адаптационный период на 15 человек.

«Мы создали инструмент, который не только ускоряет подбор, но и повышает его точность и прозрачность. Grade-Me меняет подход к подбору персонала, позволяя HR-специалистам сосредоточиться на стратегических задачах вместо рутинной обработки данных. Это шаг к автоматизации HR-процессов, сохраняющий простоту и удобство для пользователей», — сказал Павел Сизов, CEO The Find и основатель проекта.

В ближайшие три года Grade-Me планирует масштабироваться до 10 млн оценок в год и закрепить лидерство на рынке HR-технологий в России и СНГ.