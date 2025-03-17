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ZeBrains представили первого в России цифрового PR-менеджера для бизнеса

Российская ИТ-компания ZeBrains представила цифрового PR-менеджера, который способен автоматизировать ключевые процессы в области связей с общественностью. Это решение позволяет компаниям не только оптимизировать работу PR-отделов, но и сократить затраты времени и ресурсов на рутинные задачи. Об этом CNews сообщили представители ZeBrains.

«Наша разработка — это полноценный цифровой сотрудник, который помогает бизнесу эффективно выстраивать коммуникации с аудиторией и укреплять свои позиции на рынке. Мы стремимся дать компаниям возможность сосредоточиться на стратегических целях, доверив рутину искусственному интеллекту», — отметил Рамиль Зайнеев, CEO и сооснователь ZeBrains.

Цифровой PR-менеджер выполняет задачи, которые ранее требовали значительных временных и человеческих ресурсов. Среди его ключевых функций:

Создание новостных материалов. Система генерирует пресс-релизы, статьи и анонсы, адаптированные под целевую аудиторию и стиль компании.

Персонализированная коммуникация с журналистами. Цифровой PR-менеджер адаптирует сообщения под конкретные СМИ или журналистов, обеспечивая индивидуальный подход.

Мониторинг публикаций. Система анализирует информацию об упоминаниях компании в СМИ и социальных сетях, позволяя оперативно реагировать на отзывы и упоминания.

Анализ эффективности PR-кампаний. Система обрабатывает данные о публикациях и вовлеченности аудитории, помогая оценить результаты PR-активностей.

Автоматизация рутинных задач. Цифровой сотрудник берет на себя такие задачи, как составление списков контактов, отправка писем и напоминания о дедлайнах.

Цифровой PR-менеджер использует алгоритмы обработки естественного языка и машинного обучения. Он способен самостоятельно генерировать качественные новостные материалы, адаптировать их под целевую аудиторию и вести коммуникацию с журналистами. Система обучается на основе предыдущих взаимодействий, что позволяет ей постоянно совершенствоваться.

По данным ZeBrains, внедрение цифрового PR-менеджера позволяет увеличить количество обрабатываемых информационных поводов на 70% и сократить время подготовки материалов на 80%.

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