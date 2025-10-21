ИИ, кибербезопасность и разработка в топе востребованных направлений у студентов онлайн-программ

В 2025 г. для получения высшего образования в онлайн-формате больше всего студентов поступило на программы по искусственному интеллекту, кибербезопасности и разработке. Такой выбор сделали абитуриенты, поступившие на совместные онлайн-бакалавриаты и магистратуры «Нетологии» и ведущих вузов России. Также среди других востребованных направлений на рынке помимо ИT, по данным аналитиков платформы, сегодня психология, экономика и менеджмент. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Специальности, связанные с искусственным интеллектом и дата-инженерией, оказались самыми популярными среди абитуриентов «Нетологии» в этом году. Совокупно программы по прикладному ИИ, инженерии данных, машинному обучению, аналитике данных и искусственному интеллекту в психологии привлекли почти 40% абитуриентов онлайн-магистратур.

Еще одно востребованное направление сегодня — информационная безопасность. Получить образование в сфере ИБ и кибербезопасности в этом году решили 21% первокурсников онлайн-магистратур Нетологии. По сравнению с предыдущим годом количество абитуриентов этих программ выросло более чем в полтора раза.

Стабильно высоким остается спрос на образование в сфере ИT-разработки. Причем как в бакалавриатах, так и в магистратурах. В этом году более 24% будущих специалистов выбрали обучение разработке цифровых продуктов и информационных систем. Также абитуриенты проявили интерес к автоматизации процессов ИT и бизнеса. В онлайн-бакалавриатах разработка — наиболее востребованное направление: 62% первокурсников обучаются, чтобы стать фронтенд-, бекэнд- или фулстек-разработчиками.

На управленческие специальности в новом учебном году поступило 13% первокурсников. Это программы магистратуры и бакалавриата по управлению цифровыми продуктами и проектному менеджменту. Среди других направлений, по которым сегодня проходят обучение в онлайн-формате: продуктовый дизайн, маркетинг и аналитика, медиакоммуникации, финансы и анализ данных.

Всего на онлайн-программы высшего образования «Нетологии» в 2025/2026 г. поступило более тысячи первокурсников. За последние два года, согласно данным платформы, спрос на очные бакалавриаты и магистратуры в дистанционном формате вырос в два раза, а количество выпускников превысило 700 человек. В их числе магистры по управлению цифровыми продуктами, кибербезопасности, инженерии данных, финансовым технологиям, продуктовому дизайну, маркетингу и аналитике. В 2025 году «Нетология» выпустила более 260 магистров, треть из них получили дипломы с отличием.

И, руководитель направления «Высшее образование» «Нетологии»: «На протяжении пяти лет мы наблюдаем, как спрос на онлайн-высшее образование повышается. Абитуриенты, вузы, а самое главное — работодатели видят в нем всё больше ценности. Это и качество, и гибкость, и актуальные прикладные знания, которые получают здесь студенты. В первую очередь в онлайн-программах заинтересованы будущие и действующие специалисты IT и digital-направлений. Для них это наиболее логичный и удобный путь, а кроме того возможность учиться у экспертов из ведущих компаний. Так студенты могут получить востребованные компетенции и углубить свои знания для дальнейшего карьерного развития. Поэтому мы расширяем спектр программ по новым и смежным направлениям. Например, в магистратурах на стыке с финансами, психологией и юриспруденцией действующие профессионалы могут сменить специализацию или освоить актуальные компетенции в новых нишах. При этом мы видим, что учиться онлайн хотят и выпускники школ и колледжей — в особенности они заинтересованы в ИT-направлениях, таких как разработка. Дистанционные бакалавриаты и магистратуры очной формы позволяют получить хорошее техническое образование в удобном формате. У специалистов появляется возможность получить образование без необходимости перекраивать свою жизнь, а студенты из регионов могут учиться в столичных вузах, оставаясь в своих городах и развивать местные компании. Происходит децентрализация, что в целом положительно сказывается на экономике. А для нас главная цель — сделать качественное образование доступным, поэтому мы активно развиваем рынок в этом сегменте».