Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики

Образовательные организации и лагеря получат более 800 млн рублей в виде грантов на развитие системы образования в области математики, информатики и технологий цифровой экономики в 2020-2021 году, сообщил официальный сайт нацпрограммы «Цифровая экономика».

Средства выделит Министерство просвещения Российской Федерации по итогам отбора в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

В список организаций-победителей трех конкурсов вошло более сотни образовательных организаций из 39 регионов. На выделенные средства они проведут мероприятия для школьников, обновят образовательные программы под современные вызовы в сфере образования и экономики, закупят инновационное оборудование, повысят квалификацию преподавателей.

Гранты на проведение тематических смен для школьников по передовым направлениям математики, информатики и цифровых технологий получат 28 сезонных лагерей и общеобразовательных организаций из 17 регионов.

Наибольшее число лагерей (по четыре) расположены в Москве и Забайкальском крае, в Новосибирской области – 3 лагеря. На сменах школьники получат возможность изучить цифровую технику, компьютерные программы, робототехнику, лазерную резку, освоить 3D-принтер и создать 3D-модели. В 2020 году стать участниками таких смен в формате Кампуса молодежных инноваций (он предполагает не просто приобретение новых навыков, но и взаимодействие с компаниями из реального сектора экономики) смогут не менее 5 тыс. человек.

Гранты на развитие и распространение своего опыта в преподавании математики, информатики и технологии получат 62 лучшие в преподавании математики, информатики и цифровых технологий школы, гимназии, лицеи, образовательные центры и вузы из 35 регионов.

Больше всего школ-победительниц находится в Белгородской и Оренбургской области – по 9 школ в каждой. На втором месте по количеству школ в регионе – Воронежская область, где победителями стали сразу 4 школы. Обладатели грантов станут наставниками для подопечных школ, чтобы повысить их уровень в обучении школьников, а показателем эффективности выступят, в том числе, улучшенные результаты ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад учащихся. Школы-наставники должны разработать методику для организации занятий в подопечных школах и привлечь к преподаванию профильные вузы и бизнес.

Гранты на создание и поддержку организаций дополнительного образования детей и детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики получат 35 образовательных организаций из 26 регионов.

Лидерами по количеству таких организаций стали Краснодарский край и Чувашская республика – по 3 организации в каждом из регионов. Школьники 5-11 классов смогут бесплатно обучаться в кружках по этим предметам, развивая свое критическое, креативное и продуктовое мышление. К обучению будут привлекаться преподаватели из профильных вузов, а на площадках этих организаций будут также проходить мастер-классы, акции, воркшопы, проектные олимпиады, хакатоны и другие мероприятия.