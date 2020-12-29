Group-IB оценила оборот нелегальной онлайн-продажи алкоголя в 2020 году

Group-IB подсчитала оборот «теневого» рынка продажи алкоголя в интернете в 2020 году в 2,5 млрд руб. Фактически рынок остался в прежних объемах — в первую очередь за счёт ограничений, связанных с пандемией, и сокращением поставок на корпоративы, праздники и другие массовые мероприятия, а также в небольшие питейные заведения и торговые точки. Главным источником алкозакупок «для себя» по итогам года стали Instagram и Telegram — по объему продаж соцсети и мессенджеры уже обошли традиционные онлайн-ресурсы.

Четвертый год подряд эксперты Group-IB Digital Risk Protection оценивают оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя — все эти годы наблюдался активный рост «теневого» рынка: в 2017 году — 1,7 млрд рублей, в 2018 году — 2,1 млрд руб., в 2019 году — 2,5 млрд рублей. Уходящий год преподнес свои сюрпризы.

С одной стороны, из-за самоизоляции и ограничений на офлайн-торговлю в 2020 году почти в 2 раза увеличилось количество поисковых запросов на онлайн-покупку алкоголя с доставкой. Причем пик пришелся на первую волну коронавируса — в апреле 2020 года число поисковых запросов “купить алкоголь с доставкой” в 4 раза превысил число запросов годом ранее. С другой стороны, в уходящем году покупатели все чаще заказывали алкоголь не для корпоративов, дружеских застолий или семейных праздников, а исключительно «для себя».

Кроме того, активная блокировка со стороны официальных производителей и Роскомнадзора подпольных сайтов-алкомаркетов привела к их постепенному сокращению. Если в 2019 году было обнаружено около 2 500 интернет-ресурсов, торгующих алкогольной продукцией в интернете, то в 2020 году их осталось уже около 2 000.

В случае блокировки ресурса продавцы алкоголя обычно переезжают на заранее созданные «запасные сайты». Сетка самого масштабного алкогольного онлайн-магазина, которую обнаружили в этом году специалисты Digital Risk Protection Group-IB насчитывала 55 связанных доменов, тогда как найденная годом ранее «суперсетка» состояла из 94 связанных доменов.

Начавшаяся еще в 2019 году активная миграция подпольных продавцов в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети ускорилась во время пандемии. На конец декабря 2020 года уже сотни групп и аккаунтов в социальных сетях занимались открытой продажей алкоголя в обход действующего законодательства. Эксперты Digital Risk Protection Group-IB подсчитали, что за год число крупных аккаунтов в Instagram, реализующие доставку алкогольной продукции и дубликатов известных марок алкоголя выросло более чем в 2 раза — до 100 групп — по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, в Telegram выявлено более 50 активных каналов и групп (в 2019 году — было 30). Суммарное количество подписчиков исследуемых каналов составило более 160 000. Для удобства покупателей используются специальные чат-боты для обработки заказов, доставки или оформления крупных партий.

Специалисты Digital Risk Protection Group-IB оценили экономические показатели теневого алкорынка в 2020: средняя посещаемость сайта, реализующего алкоголь с доставкой, составляет 120 пользователей в сутки или 3 600 человек в месяц. При минимальной конверсии в 1% и средней стоимости одной покупки в 1 250 рублей, 2 000 онлайн-магазинов зарабатывают от 90 млн рублей в месяц. Это более 1, 08 млрд рублей за год.

Кроме того, эксперты Group-IB зафиксировали около 50 ресурсов, которые реализуют дубликаты известных марок алкогольной продукции, о чем открыто говорится на самих сайтах. Посещаемость сайтов с подделками в среднем составляет 220 посетителей в день или 6 600 в месяц. Средний чек на подобном ресурсе — 556 рублей. По самым минимальным подсчетам, с конверсией в 1% доход продавцов дубликатов алкоголя составляет 8,6 млн рублей ежемесячно; 103,8 млн рублей ежегодно.

Отследив переход продавцов алкоголя в социальные сети и мессенджеры, специалисты Digital Risk Protection Group-IB также подсчитали минимальный оборот продажи алкоголя в обход действующего законодательства в социальных сетях и мессенджерах.

Суммарный охват аудитории превысил 60 млн пользователей по теме «доставки алкоголя/продажи дубликатов», при минимальной конверсии в 1% и минимальной суммы заказа в 2000 рублей (владельцы торговых точек и питейных заведений, разумеется, закупаются более основательно), предполагаемый оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя в социальных сетях и мессенджерах составил около 1,3 млрд рублей.

Таким образом, оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2020 года составил минимум 2,5 млрд руб., что позволило рынку сохранить прежние объёмы в условиях экономического кризиса и падения платёжеспособности.

«Несмотря на все принятые со стороны государства меры — блокировки и преследование нелегальной интернет-торговли алкоголем, алкодиллеры перевели свой бизнес в социальные сети и мессенджеры, где пока чувствуют себя абсолютно безнаказанно, — сказал Андрей Бусаргин, заместитель генерального директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection. — Люди, оказавшиеся на удаленке или в самоизоляции привыкли покупать продукты и товары в интернете, хотя в случае с алкоголем они фактически покупают «кота в мешке» и рискуют своим здоровьем».