Group-IB: оборот нелегальной онлайн-продажи алкоголя в 2019 году превысил 2,5 млрд рублей

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, оценила оборот «теневого» рынка продажи алкоголя в интернете в 2019 г. в 2,5 млрд. руб. Это почти на 400 млн руб. (+19%) больше, чем в 2018 г. В общей сложности эксперты направления Group-IB Brand Protection обнаружили около 2,5 тыс. интернет-сайтов, аккаунтов или групп в соцсетях, торгующих спиртным в обход действующего законодательства. Эксперты отмечают, что массовая блокировка Роскомнадзором сайтов с дистанционной продажей алкоголя приводит к «миграции» подпольных продавцов в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети.

Вот уже третий год подряд специалисты Group-IB Brand Protection измеряют оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя. В 2019 г. было обнаружено около 2,5 тыс. сайтов, аккаунтов и групп в соцсетях, торгующих алкогольной продукцией в интернете (в 2018 г. их было больше — около 4 тыс.). Сетка самого масштабного алкогольного онлайн-магазина, которую удалось обнаружить в ходе исследования специалистам Brand Protection, насчитывала 94 связанных домена. Такое количество ресурсов необходимо, чтобы продавцы алкоголя в случае блокировки одного их сайта могли оперативно «переезжать» на другой.

Продолжившиеся в 2019 г. массовые блокировки со стороны Роскомнадзора (РКН) ресурсов с дистанционной продажей алкоголя привели, с одной стороны, к сокращению количества сайтов, а с другой — к внедрению новых форматов торговли и «миграции» алкоторговцев в мессенджеры. Аккаунты используются для рекламы, продвижения самого онлайн-магазина, контакта с покупателями и даже для хантинга новых сотрудников для расширения нелегального бизнеса. Эксперты Brand Protection Group-IB обнаружили около 30 крупных алко-каналов в Telegram. Для подобных Telegram-магазинов характерно большое количество подписчиков от 20 тыс. до 50 тыс. человек, а также специальные чат-боты для доставки или продажи крупных партий товаров. Здесь же, в Telegram, происходит хантинг новых продавцов. В одном из профильных Telegram-каналов объявлен набор на мастер-класс нелегальных онлайн-продаж алкоголя с гарантированным заработком от 100 тыс. руб. в месяц.

Традиционно широко представлен нелегальный бизнес и в Instagram — как минимум 50 Insta-магазинов предлагают алкоголь с доставкой по оптовым или сниженным ценам. Предназначенные для торговли алкоголем мобильные приложения используют проверенную схему продажи сувениров, «подарком» к которым идут крепкие алкогольные напитки. Подобные схемы используют как перекупщики, реализующие в интернете алкоголь из розничных сетей, так и мошенники, торгующие контрафактом.

Специалисты Brand Protection Group-IB оценили экономические показатели теневого алкорынка в 2019: средняя посещаемость сайта, реализующего алкоголь с доставкой, составляет 200 пользователей в сутки или 6 тыс. человек в месяц. При минимальной конверсии (1%) и средней стоимости одной покупки в 1,39 тыс. руб., 2,43 тыс. онлайн-магазинов зарабатывают от 202,7 млн руб. в месяц. Кроме того, эксперты Group-IB зафиксировали около 70 ресурсов, которые реализуют дубликаты известных марок алкогольной продукции, о чем часто открыто говорится на самих сайтах. Посещаемость сайтов с подделками в среднем составляет 160 посетителей в день или 4,23 тыс. в месяц. Средний чек на подобном ресурсе — 492 руб. При той же конверсии в 1% доход продавцов дубликатов алкоголя составляет 1,7 млн руб. ежемесячно; 20,4 млн руб. ежегодно.

Таким образом, оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 г. составил порядка 2,5 млрд руб. против 2,1 млрд руб. годом ранее (+19%). В 2019 г. значительно вырос и потребительский спрос — количество поисковых запросов по фразе «Купить алкоголь» в этом году по сравнению с прошлым годом в поисковиках увеличилось на 34,6%. Как правило, пики подобных запросов приходятся на предпраздничные и праздничные дни — Новый год, Рождество, майские праздники, 8 марта и т.д.

«В уходящем году оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя снова вырос, хотя темпы роста замедляются и число нелегальных алкосетей в результате блокировки уменьшилось, — сказал Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB. — Поскольку спрос со стороны покупателей не снижается, "алкогольные короли" ищут новые форматы подпольной торговли и активно развивают проверенные времени каналы незаконной реализации — мессенджеры и соцсети».

Напомним, что розничная продажа алкоголя дистанционным способом в России запрещена и официальные производители не могут законно распространять алкоголь в онлайне. Эту нишу занимают нелегальные продавцы: в 2018 г. оборот «теневого» рынка продажи алкоголя в интернете составил 2,1 млрд. руб., а в 2017 г. — 1, 7 млрд руб.