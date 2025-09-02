Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«1С-Рарус» в пять раз ускорил подготовку кадровой регламентированной отчетности в авиакомпании «Икар»

«1С-Рарус» модернизировал систему кадрового учета и расчета зарплаты в авиакомпании «Икар». В результате перевода на редакцию 3.1 «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» автоматизированы расчеты выплат сотрудникам с особыми условиями труда, внедрена аналитика и улучшены процессы кадрового учета. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус»

Авиакомпания несколько лет использует редакцию 2.5 «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» для ведения кадрового учета и расчета заработной платы. Текущая редакция справлялась с базовыми задачами, но ручные корректировки, риск ошибок в расчетах и необходимость постоянного контроля за изменениями законодательства создавали дополнительную нагрузку на HR-службу.

Переход на редакцию 3.1 системы «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» стал логичным шагом для компании. Новая версия имеет усовершенствованный функционал для подготовки отчетности по персоналу, соответствует требованиям трудового и налогового права и защиты персональных данных.

Самарский офис «1С-Рарус» с 2014 г. обеспечивает поддержку систем «1С:Бухгалтерия Корп» и «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» в авиакомпании «Икар». Благодаря многолетнему опыту сотрудничества и глубокому пониманию бизнес-процессов, эксперты «1С-Рарус» успешно реализовали проект по миграции предприятия на версию 3.1 программы «1С:Зарплата и управление персоналом Корп».

Результаты проекта

Новая редакция обеспечивает стабильную и бесперебойную работу системы за счет регулярных автоматических обновлений, включающих как улучшение функционала, так и актуализацию отчетных форм в соответствии с изменениями законодательства. Благодаря этому подготовка кадровой регламентированной отчетности ускорилась в пять раз.

Система оперативно адаптируется к изменениям нормативной базы. Минимизированы риски штрафов и претензий со стороны контролирующих органов, что позволяет компании избегать финансовых потерь и репутационных рисков.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

Внедрены механизмы защиты персональных данных в соответствии с 152-ФЗ. Реализовано разграничение прав доступа и ведение аудита изменений, что обеспечивает полный контроль над обработкой конфиденциальной информации.

Готовые отчеты по фонду оплаты труда, нагрузке на персонал и другим ключевым показателям помогают руководству оперативно анализировать данные и прогнозировать кадровые расходы, что способствует более взвешенному принятию управленческих решений и оптимизации бюджета на персонал.

Наталья Брезгунова, главный бухгалтер ООО «Авиакомпания Икар»: «В обновленной системе любые расчеты делаются в два счета: автоматически учитываются северные коэффициенты и надбавки за выслугу лет, доплаты за международные рейсы и сверхурочную работу, в том числе ночные перелеты, сменные графики и другие особенности работы авиационного персонала. Мы можем быть уверенными в точности начисления выплат нашим сотрудникам. Важно, что система растет вместе с нами! Маршрутная сеть расширяется, штат увеличивается – система спокойно справляется с нагрузкой».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Москва строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: