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Нотариус города Москвы Быконя Руслан Евгеньевич внедрил электронный архив «Этлас»

Нотариус города Москвы Быконя Руслан Евгеньевич начал использовать систему электронного архива «Этлас». Выбор пал на версию «Про» — расширенную комплектацию, предназначенную для надежного хранения данных и упрощения повседневной работы с различными типами документов. Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт».

Нотариальная деятельность связана с оформлением большого объема юридически значимой документации, необходимостью строгого учета, хранением и последующим поиском информации. В условиях цифровизации и роста требований к скорости и безопасности документооборота автоматизация становится насущной задачей. Электронный архив «Этлас» позволяет эффективно решать эти задачи, обеспечивая высокий уровень удобства и надежности в повседневной деятельности нотариуса.

При внедрении была выбрана конфигурация «Про», включающая все основные модули для полноценной работы: электронный архив документов; подсистема автоматического обновления клиентских рабочих мест; подсистема поточного сканирования документов; подсистема настройки шаблонов документов; подсистема редактирования карточек документа; подсистема автоматической нумерации документов; подсистема регистрации произвольных объектов.

Дополнительно подключен модуль «Автоматизация Плюс» , предоставляющий возможности: автоименования документов; авторазмещения по каталогам; автоструктурирования документации.

Также в систему входит: модуль контекстного поиска (Solr); веб-доступ для удаленной работы; номенклатура и редактор отчетов; управление базой контрагентов; инструменты обеспечения безопасности (сетевая безопасность, интеграция с антивирусным ПО, сжатие передаваемых данных, журналирование истории объектов).

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что внедрение архива «Этлас» было выполнено заказчиком — без привлечения сторонних специалистов. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, встроенной документации и доступным инструментам конфигурации, настройка всех компонентов прошла быстро и без затруднений.

Это подтверждает важное преимущество «Этлас»: решение не требует привлечения сторонних интеграторов и может быть внедрено в кратчайшие сроки собственными силами. Такая гибкость особенно актуальна для небольших организаций, стремящихся к автоматизации рабочих процессов с минимальными издержками.

Электронный архив «Этлас» позволяет хранить как цифровые документы, так и сканы бумажных носителей. Система поддерживает любые форматы файлов и дает возможность работать с квалифицированной ЭЦП, обеспечивая юридическую значимость архиву. Механизмы разграничения доступа позволяют точно определять, кто и в каком объеме может взаимодействовать с теми или иными данными.

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Контекстный поиск на базе Solr ускоряет работу с архивом — найти нужную информацию можно по содержанию документа, не прибегая к ручному перебору. Использование шаблонов и автоматических правил размещения документов помогает соблюдать единую структуру хранения, избегая дублирования и путаницы.

Особое внимание при внедрении было уделено информационной безопасности. В системе реализованы: сетевая защита от внешних угроз; защита от DDosатак; интеграция с антивирусными программами; механизмы шифрования и сжатия передаваемых данных; ведение истории изменений и действий пользователей.

Такая архитектура исключает несанкционированный доступ и гарантирует защиту юридически значимой информации, хранящейся в архиве.

Система «Этлас» полностью разработана российскими специалистами и не зависит от иностранных поставщиков. Это особенно важно в условиях стремления к технологическому суверенитету и необходимости обеспечения долгосрочной стабильности ИT-инфраструктуры.

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Кроме того, «Этлас» развивается с учетом пожеланий клиентов — регулярно выходят обновления, расширяется список модулей, обеспечивается совместимость с другими программными продуктами.

В результате внедрения электронной архивной системы «Этлас» нотариус Быконя Руслан Евгеньевич получил: централизованное и безопасное хранение всей документации; быстрый доступ к данным из любого места; минимизацию ручной работы с документами; надежные инструменты учета, поиска и структурирования информации.

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