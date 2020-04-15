«Айтеко» и Simple Group построили отказоустойчивую ЛВС на базе решений Huawei

Компания «Айтеко» выполнила проектирование локальной вычислительной сети и обновила системы хранения данных в офисе Simple Group. Защиту инвестиций заказчика в новую инфраструктуру гарантируют масштабируемая архитектура сети, двойной резерв оптических портов и новейшее флагманское оборудование ведущего производителя телекоммуникационных решений.

Simple Group – импортер вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков, национальный дистрибьютор и ритейлер с динамично развивающейся собственной сетью винотек Simplewine. Центральный офис группы компаний расположен в Москве. В 2019 г. в связи с переездом в новый офис и его расширением было принято решение о модернизации локальной вычислительной сети. Кроме того, потребовалась замена оборудования, которое не удовлетворяло требованиям новой ERP-системы. По результатам проведенного конкурса компания «Айтеко» предложила наиболее релевантный требованиям заказчика проект.

В качестве технической платформы для новой локальной вычислительной сети было выбрано решение компании Huawei.

Специалистами «Айтеко», имеющими богатый опыт создания телекоммуникационной инфраструктуры и работы с продуктовой линейкой Huawei, в установленные сроки был выполнен полный комплекс работ по обследованию, проектированию и поставке оборудования для ЛВС. На основе разработанного «Айтеко» проекта ИТ-подразделением Simple Group была развернута локальная вычислительная сеть емкостью 2,5 тыс. портов со следующими параметрами: ядро сети состоит из двух оптических фиксированных коммутаторов в отказоустойчивом кластере; все 13 логических стеков коммутаторов доступа соединены с ядром по двум 10-гигабитным каналам; использование модулей SFP+ с многомодовым типом оптоволоконного кабеля позволяет передавать сигнал на расстояние в 300–400 метров; коммутаторы ядра оборудованы 24 портами 10 Гбит для подключения уровня доступа и 100 Гбит для организации кластера уровня ядра; в коммутаторах ядра используется резервирование блоков питания по схеме 2N.

Новая инфраструктура, построенная Simple Group по проекту «Айтеко», позволила существенно поднять уровень пропускной способности сети и качество предоставления сервисов для пользователей. За счет резервирования магистральных каналов связи и уровня ядра ЛВС была реализована отказоустойчивая сетевая архитектура. Simple Group получила в распоряжение офис с новой ЛВС, которая удовлетворяет всем требованиям по функциональности и надежности и обеспечивает условия для работы всех сотрудников компании.

В дополнение к проекту компания «Айтеко» обновила оборудование под бизнес-системы заказчика. В связи с внедрением новой ERP-системы компания провела закрытый конкурс на поставку оборудования взамен устаревшего. Выиграв конкурс, «Айтеко» осуществила поставку СХД Huawei Oceanstor Dorado 5000 V3 и Oceanstor 5500 V5, а также серверов HPE Proliant DL360. Новая ИТ-инфраструктура обеспечит непрерывность бизнес-процессов Simple Group и повысит производительность бизнес-приложений.