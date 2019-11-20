Microsoft и IDC: 96% ИТ-шников России и Центральной и Восточной Европы недостаточно квалифицированны

Microsoft и IDC провели исследование, обнаружившее отсутствие необходимого количества квалифицированных ИТ-специалистов в компаниях из России и стран Восточной и Центральной Европы. В будущем проблема может лишь усугубиться.

Россия без «цифрового бизнеса»

В Центральной и Восточной Европе выявлена катастрофическая нехватка ИТ-специалистов, полностью соответствующих актуальным требованиях к их профессии. В результате бизнес уже сталкивается с дефицитом опытных кадров: только 3,5% сотрудников в этих странах сегодня полностью соответствуют требованиям к ИТ-квалификации. К такому выводу пришли корпорация Microsoft и аналитическая компания IDC по результатам исследования, проведенного в марте и апреле 2019 г. и опубликованного 20 ноября 2019 г.

Исследование проводилось в Венгрии, Греции, Польше, России, Румынии и Чехии. Согласно графикам из исследования лишь 3,6% сотрудников (в тексте исследования указано, что их 3,5%), в той или иной степени связанных с ИТ, полностью соответствуют современным требованиям. Нехватка кадров сильно сказывается на распространении в этих регионах так называемой «цифровой трансформации» бизнеса.

Цифровая трансформация (ЦТ) подразумевает внедрение информационных технологий во все аспекты деятельности той или иной компании, включая бизнес-стратегии и даже в отдел маркетинга. Согласно проведенному исследованию, о цифровой трансформации как таковой осведомлено большинство компаний из Центральной и Восточной Европы и России.

В России ощущается острая нехватка квалифицированных ИТ-специалистов

Многие из организаций считают цифровую трансформацию необходимой для развития бизнеса в век информационных технологий – лишь 10,5% компаний не видят в ней никакой пользы. При этом, несмотря на понимание большинством организаций ее важности, лишь 13% из них перешли на стадию активного внедрения современных технологий или хотя бы располагают стратегией цифровой трансформации своего бизнеса. Нехватка опытных и квалифицированных кадров – один из самых важных факторов в этом.

Сильнее всех недостаточное количество квалифицированных ИТ-специалистов ощутили на себе компании, внедряющие облачные технологии – с этими проблемами столкнулись 35% из них.

Проблема с кадрами

По результатам исследования Microsoft и IDC, общее количество ИТ-специалистов из Центральной и Восточной Европы можно разделить на три категории – полностью квалифицированных и готовых к работе в условиях цифровой трансформации, частично соответствующих требованиям и тех, кто соответствует им посредственно или плохо.

Готовность цифровых навыков в Центральной и Восточной Европе

Если в первую группу входят 3,6% кадров, то вторая насчитывает 28,6%. Наиболее многочисленна третья категория – на нее приходится 67,8% специалистов в области ИТ.

Ситуация с цифровой трансформацией

На фоне нехватки высококвалифицированных ИТ-специалистов в подавляющем большинстве компаний из стран Центральной и Восточной Европы цифровая трансформация находится на начальном этапе. По состоянию на ноябрь 2019 г. Россия на фоне других стран находится в лидерах как по компаниям, в которых цифровая трансформация находится на ранней стадии (80,7%), так и по части фирм, где она перешла на продвинутый этап (15,5%). Доля компаний, не видящих смысла в цифровой трансформации или не успевших начать ее, в России не превышает 3,7%.

Состояние цифровой трансформации в Центральной и Восточной Европе

В сравнении с другими странами по доли компаний с продвинутой стадией ЦТ Россия уступает лишь Румынии – в этой стране данный параметр достиг отметки в 19,3%. Если сравнивать доли компаний, находящихся на начальном этапе цифровой трансформации, то здесь Россия на третьем месте – впереди только Греция (81,5%) и Венгрия (81,8%).

Наибольшее количество компаний, в которых цифровая трансформация по тем или иным причинам еще не началась, зафиксировано в Чехии. Здесь их доля составляет 29,5%.

Варианты решения

По мнению исследователей, если не принять меры, то существующий разрыв между спросом и предложением в плане количества кадров со временем будет только увеличиваться. «Наш опыт и исследования показывают, что для быстрых и масштабных инноваций бизнесу нужна “технологическая интенсивность” – внедрение технологий в сочетании с ростом квалификации и культуры обучения. Это создает экспоненциальный спрос на сотрудников с ИТ-квалификацией», – отметил президент представительства Microsoft в странах Центральной и Восточной Европы Филипп Роже (Philippe Rogge).

Эксперты отметили, что решить проблему с нехваткой ИТ-специалистов и ее ростом могут лишь сами ИТ-специалисты – им необходимо самостоятельно повышать свою квалификацию в выбранной профессии. В 2019 г. наиболее актуальными ИТ-навыками являются автоматизация и роботизация процессов, мобильность, анализ больших данных,

Спрос на цифровые навыки в Центральной и Восточной Европе

ИТ-архитектуры и переход на новые архитектуры (например, облачные), а также нетворкинг. Через два-три года ситуация изменится – в топ-5 навыков вместо ИТ-архитектур и нетворкинга войдут приложения для совместной работы, а также информационная безопасность и защита данных.

Большинству компаний из Центральной и Восточной Европы, вставшим на путь цифровой трансформации, в обозримом будущем потребуются гибкие ИТ-специалисты широкого профиля. В настоящее время спрос на работников без ИТ-навыков и тех, кто обладает базовыми знаниями в этой сфере (работа в интернете, с почтой и офисным ПО) достаточно велик, но через два-три года, полагают эксперты, он сильно упадет.