Veeam представила исследование о барьерах на пути компаний к цифровой трансформации

Veeam Software представила глобальное исследование Data Protection Report, которое отражает барьеры компаний на пути к цифровой трансформации, фиксирует что подавляющее большинство компаний сталкивается со сбоями, выявляет важный тренд, что некритичных для бизнеса данных не существует. Исследование содержит блок результатов по России и Восточной Европе.

Цифровая трансформация остается ключевым направлением для компаний в области развития бизнеса и изменению пользовательского опыта. Инвестиции в цифровую трансформацию глобально составят $7,4 трлн между 2020 и 2023 годом. Однако в соответствии с новым исследованием Veeam Software, почти половина компаний по всему миру отмечает, что барьерами на пути к цифровой трансформации являются ненадежные, устаревшие технологии, а 44% респондентов называют недостаток ИТ-навыков и экспертизы в качестве стоп-фактора для развития.

Традиционно, компании выделяли для себя ключевые бизнес-процессы и соответствующие типы данных, которые необходимо защищать (делать резервные копии для них с целью максимально быстрого восстановления данных) и менее критичные. Например, для операторов сотовой связи система биллинга абонентов является безусловно одной из самых критичных для бизнеса систем, поскольку от нее зависит доход сотового оператора. А электронная почта может быть отнесена к категории менее важных сервисов, так как его простой, как раньше считалось приведет к значительно меньшему ущербу для бизнеса. Один из ключевых выводов исследования заключается в том, что грань ценности между критичными и «нормальными» сервисами стирается.

В среднем, респонденты со всего мира относят 51% своих данных к категории высокоприоритетных в сравнении с не бизнес-критичными (нормальными). Ориентировочная стоимость часа простоя для высокоприоритетного приложения составляет $67 651. Для обычного приложения эта сумма составляет $61 642. Поэтому грань в ценности между критичными для бизнеса данными и менее критичными стирается.

Подавляющее большинство (95%) компаний по всему миру сталкивались с неожиданными сбоями. В среднем сбой продолжается 117 минут, то есть почти 2 часа.

Защита высокоприоритетных данных проводится каждые 205 минут (3,4 часа), тогда как для обычных данных этот показатель составляет 663 минуты (11,1 часов).

Международные компании в среднем тратят на технологии защиты данных и управление ими $484 591 в год. Клиенты Veeam тратят в среднем $251 000, то есть средняя экономия для них составляет 49%.

Более половины (51%) респондентов по всему миру считают, что цифровая трансформация поможет им преобразовать и усилить предложения для их клиентов. Почти половина отметила, что они смогут трансформировать схемы функционирования бизнеса (48 %) и сократить издержки (47 %).

Основной вызов, с которым столкнутся предприятия и в России, и в Восточной Европе в течение следующих 12 месяцев — это экономическая неопределенность (29%). Среди возможных сложностей на этот период также назывались внедрение нормативных требований (26%) и недостаток знаний и навыков для внедрения технологий (26%).

Почти половина (44%) респондентов из России и Восточной Европы отмечали, что отсутствие нужных знаний и навыков у ИТ-персонала не позволяет компании продвигаться по пути цифровой трансформации. Это соответствует среднемировому уровню.

Среди других барьеров для цифровой трансформации, упоминаемых предприятиями, стали зависимость от устаревших ИТ-систем (35%), отсутствие вовлеченности топ-менеджмента (31%), ограниченные бюджеты (27%) и недостаток времени (24%).

Тенденции в России и Восточной Европе в сфере защиты данных и восстановления в случае сбоев.

Компании из России и Восточной Европы быстрее восстанавливаются от сбоев, а также защищают больший объем данных в сравнении с общемировыми значениями.

У 60% предприятий в России и Восточной Европе существует «availability gap («провал в доступности данных»)», то есть, расхождение между временем, за которое они смогут восстановить приложения, и временем, за которое им нужно это сделать. Этот показатель значительно ниже, чем в среднем по миру (73%).

У более половины (53%) есть так называемый «protection gap (провал в защите» данных)», то есть, расхождение между тем, как часто компании производят резервное копирование данных и тем, сколько данных они могут позволить себе потерять в случае сбоя. Этот показатель значительно ниже, чем в среднем по миру (69%).

30% респондентов назвали отсутствие бюджетов на новые инициативы главной проблемой в области защиты данных. Нехватку сотрудников для реализации новых инициатив отметили 27%, и отсутствие явного влияния на функционирование предприятия 18%.

40% респондентов из России и Восточной Европы заявили, что повышение надежности бэкапов - главная причина для возможной замены основного решения по резервному копированию. 35% также упомянули переход с локальных систем резервного копирования данных на облачные сервисы, а 33% в качестве целей указали снижение издержек на программное или аппаратное обеспечение, а также консолидацию всех задач по резервному копированию в рамках одного решения.