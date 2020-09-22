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BlaBlaCar назначил руководителя автобусного направления бизнеса в России

Бизнес Кадры
, Текст: Эльяс Касми

BlaBlaCar, глобальный маркетплейс для автодорожных поездок, назначил Дениса Стрелкова руководителем автобусного направления (Head of Bus Supply) компании в России. До этого, на протяжении пяти лет, Денис работал операционным директором Gett в России.

В 2019 г. BlaBlaCar изменил свою бизнес стратегию: сервис перестал фокусироваться исключительно на карпулиновых поездках и добавил на платформу предложения автобусных перевозчиков. В декабре 2019 г. BlaBlaCar купил компанию Busfor – дистрибьютора онлайн-билетов на автобусы в Центральной и Восточной Европе. Для интеграции нового бизнеса в структуру BlaBlaCar и его развития было принято решение открыть позицию Head of Bus Supply, которую занял Денис.

С 2015 по 2020 гг. Денис Стрелков работал в компании Gett (ООО «ГетТакси Рус») на позиции операционного директора. До этого работал директором по закупкам в ООО «Отто Групп Раша», исполнительным директором ООО «СМК», занимал руководящие позиции в «METRO Cash and Carry» и «OBI». Общий стаж управленческой работы в крупных международных компаниях составляет 20 лет. В 2005 г. Денис окончил обучение в Школе бизнеса WHU в Германии. В 2009 г. получил MBA в Высшей школе бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова.

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