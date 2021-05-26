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BlaBlaCar запускает технологию «Буст», которая упростит поиск попутчиков

BlaBlaCar (мультимодальная платформа, которая объединяет поездки с попутчиками и на автобусах) запускает технологию «Буст», которая поможет проще находить попутчиков и больше экономить на поездках.

При активации функции «Буст» водители-попутчики во время поездки автоматически будут получать дополнительные предложения подвезти попутчиков, которые совершают поездки по тому же маршруту.

85% людей проживают вдали от транспортных хабов (вокзалы, центральные площади...). Однако, довольно часто эти локации используются любителями карпулинговых поездок как места встречи, т.е. они совершают дополнительную поездку от дома до «популярного места». Технология «Буст» позволит водителям подвозить пассажиров-попутчиков, которые указали свою непосредственную локацию (дом или офис, а не вокзал) и чей маршрут проходит мимо этих локаций.

Предварительные тесты показали, что новая функция в два раза увеличивает шансы для водителя найти себе попутчиков и сэкономить на транспортных расходах. В свою очередь ряд пассажиров могут быстрее находить водителей-попутчиков и сокращать общую длину поездки.

Функция «Буст» опциональна: водители ее могут активировать и деактивировать в любое время.

Кроме технологии «Буст», компания представляет три другие удобные для карпулинговых поездок функции.

1. Теперь водитель может выбрать удобный для себя маршрут движения (ранее, система предлагала только самый короткий путь между точками А и Б).

2. Теперь водитель может экспортировать данные своей поездки в любое GPS-приложение (показывают расположение человека на карте), чтобы пассажирам было удобнее с ним встретиться.

3. Теперь пользователи iOS могут переключить приложение в темный режим для экономии заряда батареи своего устройства.

Эльяс Касми

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