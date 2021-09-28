BlaBlaCar назначил Алексея Скоробогатова вице-президентом компании

BlaBlaCar, глобальный маркетплейс для автодорожных поездок, объявляет о назначении Алексея Скоробогатова на должность вице-президента по развитию автобусного направления компании в Центральной и Восточной Европе.

Алексей Скоробогатов – профессиональный менеджер, имеет более 15 лет управленческого опыта в крупных международных компаниях (Nestle, Nokia, Microsoft).

До BlaBlaCar работал 3 года в компании Avito на позиции коммерческого директора. С 2004 по 2014 гг., работал в компании Nokia в России и Финляндии, где прошел карьерный путь от регионального менеджера до руководителя подразделения по развитию розничных продаж в мире.

В 2019 г. BlaBlaCar изменил бизнес-стратегию – сервис стал развиваться в сторону глобального маркетплейса для автодорожных поездок, добавив к карпулиновым поездкам предложения автобусных перевозчиков. В Центральной и Восточной Европе была запущена платформа Pro Marketplace, которая позволяет официальным автобусным перевозчикам продавать билеты на BlaBlaCar.