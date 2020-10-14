«Яндекс.Такси» бежало из Румынии под гнетом властей

«Яндекс» приостановил работу Yango, международного бренда сервиса «Яндекс.Такси», в Румынии, где он появился в июне 2019 г. Причиной стали слишком строгие законы этой страны, регулирующие пассажирские перевозки. Пока неизвестно, планирует ли компания в дальнейшем восстановить деятельность в Румынии.

Слишком строгое законодательство

Российский интернет-гигант «Яндекс» приостановил деятельность своего сервиса «Такси» на территории Румынии, где он действовал под брендом Yango. Как сообщили CNews представители «Яндекс.такси», на этот шаг компания пошла из-за законов этой страны, регулирующих пассажирские перевозки.

«Особенности местного законодательного регулирования сферы пассажирских перевозок не позволяют нам эффективно развивать сервис, поэтому мы решили сосредоточиться на других странах и направлениях бизнеса», – отметили представители компании.

На момент публикации материала в «Яндекс.такси» утверждали, что деятельность Yango в Румынии именно приостановлена, а не прекращена полностью. Дальнейшая судьба Yango в этой стране остается неопределенной.

Что произошло на самом деле

Как сообщили CNews представители «Яндекс.такси», приостановка деятельности Yango в Румынии связана с тем, что деятельность всех сервисов совместных поездок, работающих в этой стране, жестко зарегулирована на законодательном уровне. К примеру, водителям, желающим работать сразу в нескольких сервисах, нужно иметь при себе целую кипу разрешительных документов.

Yango ушел из Румынии, но сохранил присутствие в 16 странах дальнего зарубежья

«В Румынии сервисы совместных поездок и классические такси – разные виды деятельности. В частности, водителям нужно получать не только отдельные лицензии на работу с каждым сервисом совместных поездок, но и ряд других разрешений, что дорого и неудобно», – рассказали CNews в «Яндекс.такси».

У Yango могли возникнуть сложности с соблюдением как минимум одного закона Румынии. Как пишет местное сетевое издание Mediafax, это чрезвычайное постановление правительства Румынии (Government Emergency Ordinance) с номером 49/2019, вступившее в силу летом 2019 г. Именно в нем описаны ограничения деятельности сервисов совместных поездок.

Ничего не предвещало уход

По информации румынского сетевого издания Business Review, за несколько месяцев до принятия решения о приостановке деятельности в Румынии Yango получил техническое разрешение от Министерства транспорта, инфраструктуры и коммуникаций Румынии, позволяющее ему работать в качестве цифровой платформы для посредничества в перевозках. Эта лицензия была выдана сервису в середине января 2020 г. сроком на два года, то есть до января 2022 г.

«Получив техническое разрешение, Yango еще раз продемонстрировала свою приверженность румынскому рынку и планирует продолжить здесь свою экспансию», заявил тогда региональный директор Yango в Румынии Андрей Войку (Andrei Voicu).

Таким образом, после получения разрешения румынского Минтранса Yango проработал в стране ровно девять месяцев – с середины января до середины октября 2020 г.

Как «Яндекс.такси» оказался в Румынии

Yango – это бренд «Яндекс.такси», используемый сервисом на рынках дальнего зарубежья. Его название является сокращением от Yandex Go, и такое же название получило транспортное суперприложение «Яндекса», запущенное в России в середине августа 2020 г. Как сообщал CNews, «Яндекс Go» объединяет в себе сервисы «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв», «Доставка» и «Расписания».

Румыния стала 17 по счету страной дальнего зарубежья, в которой запустился Yango. В ней он появился в июне 2019 г. и после ухода из нее Yango продолжит работу в оставшихся 16 иностранных государствах, включая Израиль, Латвию, Литву, Молдавию, Сербию, Финляндию и Эстонию.

Румынским офисом Yango управлял Андрей Войку, который также возглавляет представительство сервиса в Молдавии. Румынское подразделение сервиса использовало в своей работе навигационные технологии «Яндекса», обучало водителей и сотрудничало с местными компаниями-перевозчиками.

Жителям и гостям Румынии были доступны все базовые возможности «Яндекс.такси». В частности, они могли вызывать такси со своего аккаунта для другого человека и организовывать маршрут по нескольким точкам.

На момент публикации материала не было неизвестно, сколько водителей за 16 месяцев своей работы в Румынии привлек сервис. Представители «Яндекс.такси» также отказались раскрыть CNews и другие операционные показатели Yango в Румынии, включая число совершенных поездок и объем пользовательской базы. До закрытия, по данным Business Review, Yango предлагал своим румынским клиентам четыре тарифа: эконом-класс по цене от 5 леев (93 руб. по курсу ЦБ на 14 октября 2020 г.), комфорт от 15 леев (280 руб.) и премиум (поездки на роскошных автомобилях) по цене от 20 леев (374 руб.). Четвертый тариф – это такси, то есть заказы, выполняемые таксопарками-партнерами.