Segezha Group использует большие данные для охраны труда и промбезопасности

В Segezha Group (входит в АФК «Система») подвели итоги стратегической сессии по охране труда (ОТ) и промышленной безопасности (ПБ). В компании создается цифровой инструмент больших данных с аналитической функцией систематизации информации о потенциальных рисках на производстве.

«Внедрение цифровых технологий позволит нам проводить диагностику и своевременно предупреждать персонал о проблемном статусе каждого технологического процесса. Скоро увидим риски, которые превратятся в дашборды с аналитическими графиками, которые покажут, где, когда и какие потенциальные риски в сфере охраны труда и промышленной безопасности возникают», – сказал директор по ОТ и ПБ Segezha Group Игорь Лыков. Он подчеркнул, что цифровизация поможет сформировать полную базу типичных нарушений техники безопасности. Источниками информации станут не только международные ресурсы, но и собственные специалисты, понимающие специфику работы на конкретном оборудовании компании.

Одновременно в Segezha Group развивают лидерские качества начальников цехов и руководителей направлений, поддерживают соблюдение техники безопасности. Так, в 2022 г. показатель LTIFR (коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности) будет включен в систему KPI руководителей всех уровней для большей мотивации коллектива к соблюдению техники безопасности на производствах.

«На предприятиях необходимо создавать культуру промышленной безопасности. Важно переходить от реактивного реагирования к выявлению причин нештатных ситуаций. Важнее не реагировать постфактум, а предупреждать такие случаи, своевременно выявлять первопричины, чтобы не допускать повторения ЧП в будущем. Нужна команда единомышленников-лидеров, способных принимать быстрые эффективные решения в стрессовых ситуациях», – сказал Игорь Лыков.

В компании также создан комитет по управлению рисками, который будет проводить в сфере ОТ и ПБ внутренние и внешние аудиторские проверки. На предприятиях Segezha Group действует интегрированная система менеджмента, подтвержденная международной сертификацией ISO 45001 – в ней содержатся в том числе требования управления охраной труда и промышленной безопасностью.

Вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова указывает, что от эффективности управления рисками на производстве зависят конкурентные преимущества компании.

«В стратегии развития мы ставим амбициозную цель – войти в топ-50, а в будущем и в топ-10 наиболее привлекательных работодателей российского бизнеса. Для этого важно создавать условия для развития персонала, предлагать рыночную заработную плату, достойный социальный пакет и комфортную среду на предприятиях. Именно на это направлена стратегия HR, которую мы реализуем», – отметила она.