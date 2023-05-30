Segezha Group внедряет отечественную систему налогового мониторинга Ramax Group

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group при сотрудничестве с Ramax Group внедряет информационную систему «Налоговый мониторинг. Витрина данных». Segezha Group является крупным налогоплательщиком. Среди ее приоритетов – поддержание финансовой стабильности, соблюдение законодательства и обеспечение прозрачности бизнеса. Новая система поможет обеспечить онлайн-взаимодействие холдинга с российскими налоговыми органами.

Ramax Group выбрали ИТ-подрядчиком на конкурсной основе. Это отечественный системный интегратор с многолетним опытом работы. Эксперты Ramax Group выполнили весь комплекс работ: от методологической поддержки до доработки типовой конфигурации системы для крупнейшего карельского актива Segezha Group – АО «Сегежский ЦБК».

Систему реализовали в виде витрины на базе SAP S/4 HANA. Ее интегрировали с учетной системой, а также с системами электронного архива и документооборота. Решение Ramax Group автоматизировало проведение контрольных мероприятий налоговых органов. Оно охватило: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций (включая налог на доход иностранных юридических лиц), налог на имущество организаций, транспортный и земельный налог, страховые взносы, НДФЛ, бухгалтерскую отчетность. Его уже начали тиражировать и на другие предприятия холдинга.

«В Segezha Group уделяют особое внимание финансовой стабильности, прозрачности бизнеса и строгому соблюдению законодательства. Внедрение системы налогового мониторинга стало для нас важным и закономерным шагом, благодаря которому мы не только снизили налоговые риски, но и подтвердили наши принципы открытости и прозрачности бизнеса на практике, – сказала Анастасия Светоносова, директор по налоговому планированию Segezha Group. – Благодаря профессионализму и экспертизе команды Ramax Group проект был выполнен в полном объеме с соблюдением требований государственных органов и в строго согласованные сроки. На этом наше сотрудничество не заканчивается, в планах – дальнейшее тиражирование решения в компаниях холдинга, развитие его функционала».

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«Мы наблюдаем неизменный рост спроса на внедрение систем налогового мониторинга со стороны действующих и потенциальных заказчиков, – сказал Роман Антошин, директор по работе с ключевыми заказчиками Ramax Group. – Нам удалось победить в конкурсном отборе Segezha Group благодаря нашему проектному опыту и конкурентоспособному предложению. Проект нужно было сдать в крайне сжатые сроки, что мы и сделали – за счет профессионализма и нацеленности на результат проектных команд с обеих сторон. Мы признательны Segezha Group за оказанное доверие и позитивный опыт сотрудничества. Будем рады продолжить совместную работу».