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Стабильную работу Сегежского ЦБК обеспечивают 280 камер промышленного видеонаблюдения

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

280 камер видеонаблюдения обеспечивают автоматизированный контроль за производством Сегежского ЦБК (Segezha Group, входит в АФК «Система»). В обзор мониторинга включены все участки и подразделения целлюлозно-бумажного комбината. Формат камер Full HD - разрешение 1920×1080 точек (пикселей) - стандарт, применяемый в трансляциях телевидения высокого разрешения.

Система видеофиксации предназначена для повышения уровня промышленной безопасности, предупреждения нештатных ситуаций, сокращения времени оперативного реагирования на любые неожиданные производственные сценарии. Помимо полномасштабного отслеживания обстановки на всей территории ЦБК в режиме реального времени, в случае необходимости система позволяет анализировать архивные записи для реконструкции той или иной ситуации. Видео-фиксация помогает также детализировать события и обучать персонал.

Особую ценность камеры видеонаблюдения имеют для лесоподготовительного производства Сегежского ЦБК, которое занимает значительную площадь предприятия и имеет производственную многозадачность. Видеооператор ЛПЦ должен одновременно отслеживать обстановку на всех участках, в их числе: водный причал, лесная биржа, склад щепы, два тупика, конвейеры и древесный цех. Именно поэтому на лесоподготовительном участке установлено самое большое количество камер – 71, 4 из которых имеют обзор 3600.

«За пультом управления круглосуточно дежурит диспетчер, ни один угол просмотра, ни одна производственная цепочка не уходит от контроля, - отметил заместитель технического директора Сегежского ЦБК Николай Яковлев, - Степень приближения объективов камер 20 крат, можно рассмотреть не только номера машин, но и лица людей, находящихся в транспорте. Самая высокая точка установки видеооборудования - 40 метров. С этой камеры видно, как происходит разгрузка судов в порту, железнодорожных составов и автотранспорта».

Помимо камер промышленного видеонаблюдения на бумажном производстве Сегежского ЦБК установлены технологические интеллектуальные видеосистемы. На всех трех бумагоделательных машинах комбината камеры автоматически определяют нормативные отклонения полотна и подают соответствующие сигналы.

Интеллектуальные системы видеонаблюдения внедрены также на четырех контрольно-пропускных пунктах комбината и в зоне обзора железнодорожных переездов. Государственные регистрационные номера въезжающего на территорию предприятия транспорта автоматически заносятся в базу данных. Это позволяет фиксировать количество въехавшего и покинувшего производственную площадку транспорта, а также следить за соблюдением правил пересечения железнодорожных путей.

Развитие комплексной системы видеонаблюдения на Сегежском ЦБК планируется продолжить. В финальной стадии проекта по всему периметру предприятия будут добавлены специальные ограждения с освещением и высокоточными камерами для предотвращения аварийных ситуаций.

«Обеспечение безопасности - не единственная область применения систем видеонаблюдения, - отметил технический директор Сегежского ЦБК Дмитрий Бобков, - Надежные и автоматизированные средства контроля и управления технологическими процессами - будущее развивающегося производства. С помощью высоко детализированного изображения можно будет управлять процессами, в которых не предусмотрен прямой контроль со стороны человека».

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