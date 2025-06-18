«Яндекс Карты» расширили линейку бесплатных инструментов для бизнесов и организаций

«Яндекс Карты» предоставили бесплатный доступ к Tiles API — сервису по интеграции базового слоя карты на сайты, в мобильные приложения или CRM-системы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Tiles API позволяет загружать только необходимые участки карты, что экономит трафик и не требует больших вычислительных мощностей. Карту можно приближать и скроллить, а с помощью дополнительных средств — накладывать на неё точки интереса и отображать линии маршрутов.

Бесплатный Tiles API поможет решать задачи, прежде всего, небольшим компаниям из разных отраслей — от электронной коммерции до сферы услуг, а также некоммерческим или учебным проектам. Так, сеть салонов красоты может встроить на сайт карту и разметить филиальную сеть, а производитель умных часов — загрузить подложку карты в гаджет, чтобы отобразить маршрут пользователя. Интегрировав слой карты в CRM-систему, логистическая фирма может структурировать на нем заказы клиентов.

«Яндекс Карты» развивают линейку бесплатных сервисов, чтобы упростить предпринимателям и организациям доступ к современным геотехнологиям и способствовать развитию их проектов в интернете. Помимо Tiles API, «Яндекс Карты» предлагают пользователям другие открытые инструменты. Например, «Геоаналитику» для анализа бизнес-потенциала районов города, бесплатный функционал карточки организации на «Яндекс Картах» для привлечения клиентов и часть продуктов API «Яндекс Карт» в пределах определенных лимитов для решения задач, связанных с навигацией и маршрутизацией.