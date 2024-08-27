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MANGO OFFICE добавила Апелляцию оценок в модуль Контроль качества

Новинка избавит сотрудников от несправедливых оценок диалогов с покупателями

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В 2024 году специалисты отдела контроля качества ежедневно тратят много сил и ресурсов на контроль всех коммуникаций менеджеров с клиентами.

Контролёры анализируют и оценивают каждый диалог. Их отзывы напрямую влияют на выполнение KPI сотрудников.

Но операторы узнают о своих оценках только в конце отчетного периода. Они не могут сразу оспорить несправедливый фидбек.

Представьте. Вы менеджер по продажам в онлайн-магазине мебели. Ежедневно общаетесь с 50+ клиентами.

В конце месяца руководитель сообщает, что контролёр плохо оценил вашу работу. KPI не выполнены – премию можно не ждать.

Причина – покупателям диванов ни разу не предложили средства по уходу.

А бизнес не смог повысить средний чек и увеличить выручку.

Модуль Контроль качества со встроенной Апелляцией оценок от MANGO OFFICE поможет компаниям решить эту боль.

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Как работает новинка

Раньше Модуль Контроль качества работал так. Инструмент помогал специалистам отдела контроля качества анализировать и оценивать все внешние коммуникации сотрудников. А также собирал обратную связь от покупателей.

Но была сложность. Если оператор получал негативную оценку за диалог с клиентом – он о ней не узнавал.

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Теперь Апелляция оценок моментально отправит сотруднику уведомление с фидбеком о его работе – на почту или в Контакт-центр. И поможет оспорить плохую оценку.

erid:LjN8KTXL9Рекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/

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