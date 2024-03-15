Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Диасофт» разработала программный продукт для автоматизации контроля качества изделий

Компания «Диасофт» разработала программный продукт «Контроль качества изделия» для автоматизации проверки качества товаров и услуг. Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.ERP.

«Контроль качества изделия» помогает обеспечить системный подход к процессам контроля и в результате повысить качество продукции предприятия, минимизировать количество брака, попадающего к заказчикам.

Функционал продукта «Контроль качества изделия» позволяет решить следующие задачи: планирование и проведение мероприятий по контролю качества; контроль показателей качества продукции и услуг; выдача сертификата качества на партию изделий; возврат изделий с дефектами на производство для устранения; сбор и анализ данных по проведенным проверкам.

В случае успешного результата проверок изделия получают сертификат о пригодности. При обнаружении дефектов предусмотрен функционал возврата продукции на производство для устранения брака, а также совершенствования системы производства.

Продукт «Контроль качества изделия» позволяет сотрудникам отдела качества и начальникам производственных цехов сократить трудозатраты и повысить эффективность процессов производства.

«Контроль качества изделия» реализован в микросервисной архитектуре, он может быть бесшовно интегрирован с продуктами платформы развития Digital Q.ERP компании «Диасофт» или решениями других вендоров и быстро введен в эксплуатацию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций

Бывшего замминистра энергетики оштрафуют на 500 миллионов за растрату при создании ГИС ТЭК. Срок он уже отсидел в СИЗО

Как власти тратят 31 млрд руб. на информационную безопасность

В классификатор российского ПО добавили мессенджеры, электронный документооборот, системы роботизации и медицинское ПО

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Врач-кардиолог требует 300 миллионов у телемедицинской «дочки» Сбербанка

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще