Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178896
ИКТ 13907
Организации 10812
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25899
Персоны 76906
География 2896
Статьи 1536
Пресса 1230
ИАА 705
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2668
Мероприятия 861

Царегородцев Александр


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 «БФТ-Холдинг» и «Юнисистемс»: партнерство в интересах цифровизации вузов 1
10.04.2024 Образовательная платформа «Телеквант» открыла доступ к видеоурокам и программному эмулятору 30-кубитного квантового компьютера 1
15.12.2015 ТТК предоставил услуги связи «Кировэнерго» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Царегородцев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 385 1
8593 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
Telegram Group 2308 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 350 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2061 1
КуБорд - ОКТ 4 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4259 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 51 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 305 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1428 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 430 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7768 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 593 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25178 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 511 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 612 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 571 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16433 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1041 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2276 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3039 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 834 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4761 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10990 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4869 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1393 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 9 1
Moodle LMS - система управления курсами 35 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ХЭД - БФТ.Хранилище электронных документов - е-Архив 19 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ЕНСИ - Единая система управления нормативно-справочной информацией 17 1
КуБорд - Телеквант 1 1
Захаренко Юлия 19 1
Федоров Алексей 126 1
Пучков Антон 33 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1421 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3254 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1995 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1006 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 533 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 581 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 846 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 717 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 624 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 420 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 854 1
Россия - ЦФО - Костромская область 423 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 2
Образование в России 2419 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6091 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4126 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 1
Энергетика - Energy - Energetically 5319 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3364 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373394, в очереди разбора - 748750.
Создано именных указателей - 178896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще