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«БФТ-Холдинг» и ГК «РосИнтеграция» заключили партнерское соглашение

«БФТ-Холдинг», российский вендор, поставщик программных продуктов и заказных решений для цифровой трансформации крупного бизнеса, и системный интегратор ГК «РосИнтеграция» заключили соглашение о партнерстве. В продуктовый портфель нового партнера войдут «БФТ-решения» для построения централизованных систем управления мастер-данными, организации долгосрочного хранения и предоставления электронных документов, построения процесса комплексного управления эксплуатацией имущества и автоматизации процесса закупок предприятия.

Заключение партнерского соглашения дает ГК «РосИнтеграция» возможность реализации флагманских продуктов «БФТ-Холдинга», включая единую систему централизованного управления нормативно-справочной информацией и мастер-данными «БФТ.ЕНСИ», систему хранения и предоставления электронных документов «БФТ.е-Архив», SRM-систему для организации процесса закупок «БФТ.Закупки», единую систему для комплексного управления эксплуатацией имущества «БФТ.Управление активами».

БФТ — это ИТ-компания, которая с 1997 г. реализует ИТ-проекты для заказчиков различного масштаба. В портфель заказной разработки БФТ входит реализация проектов для федеральных ведомств: Социальный фонд России, Роструд, Росреестр, Минцифры России, Минздрав России и др.

Группа компаний «РосИнтеграция» — федеральный ИТ-холдинг, работающий на российском рынке с 2012 г., обладающий экспертизой по всем направлениям сферы ИТ с технологичным подходом к их предоставлению и решающий задачи клиентов на уровне стратегического развития бизнеса. Компания реализует проекты для российских организаций, сфера деятельности которых относится к различным отраслям науки, образования и промышленности, включая энергетику, телекоммуникации, добывающую промышленность, транспорт и другие.

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«В рамках партнерской программы мы предлагаем программные продукты собственной разработки, которые органично вписываются в цифровую экосистему бизнес-заказчика. Мы нацелены на плодотворное сотрудничество с ГК «РосИнтеграция», которое позволит обеим сторонам расширить портфель реализованных проектов в корпоративном секторе. Со своей стороны мы готовы делиться с партнером экспертизой, а также обеспечить коллегам технологическую и маркетинговую поддержку», — отметила Юлия Захаренко, директор дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».

«ГК «РосИнтеграция» систематически расширяет продуктовый портфель российскими ИТ-решениями. Мы видим большой потенциал для продуктов вендора БФТ, за которыми стоят многолетний опыт компании и реализация проектов в масштабе всей страны. Сегодня они представляют эффективную замену ушедшим иностранным решениям в направлениях MDM, SRM и хранения электронных документов. Партнерство даст нам возможность создания импортонезависимого устойчивого технологического стека для комплексного решения задач, формируемых текущими потребностями рынка», — сказал Алексей Крошин, директор компании «РусИнтеграция-СФО», входит в ГК «РосИнтеграция».

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