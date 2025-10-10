Разделы

Цифровизация
«БФТ-Холдинг» и «Тантор Лабс» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«БФТ-Холдинг» и компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») заключили стратегическое соглашение о технологическом партнерстве. Такое сотрудничество открывает заказчикам возможность использования семейства СУБД Tantor Postgres совместно с решениями БФТ-Холдинга для построения импортонезависимых производительных и масштабируемых ИТ-систем.

Партнерство нацелено на решение ключевых задач бизнеса: импортозамещение, обеспечение высоконагруженных систем надежной и производительной СУБД, а также масштабируемость решений.

В связке продуктов «БФТ-Холдинга» и семейства СУБД Tantor Postgres компании-заказчики получают подтвержденную технологическую совместимость, которая обеспечивает устойчивость бизнес-систем под рост данных и нагрузок. Кроме этого, одним из ключевых направлений сотрудничества станет совместная работа по развитию, поддержке и внедрению семейства СУБД Tantor Postgres для высоконагруженных корпоративных систем. Это позволит ускорять внедрение импортонезависимых решений и минимизировать риски информационной безопасности.

«Для нас ключевая задача — обеспечивать технологическую совместимость решений БФТ-Холдинга с ведущими российскими СУБД. Партнерство с «Тантор Лабс» усиливает этот подход: СУБД Tantor Postgres дает заказчикам возможность строить надежные и масштабируемые системы, полностью соответствующие курсу на технологическую независимость. Включение Tantor в нашу экосистему обеспечивает возможность еще большего числа сценариев для реализации высоконагруженных и критически важных проектов», — сказала Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».

«Сегодня мы подписали стратегическое соглашение с БФТ-Холдингом — одним из ведущих игроков рынка разработки программного обеспечения для госкорпораций и бизнеса. Объединяя нашу продуктовую экспертизу в создании высоконагруженных ИТ-решений с отраслевым опытом БФТ, мы сможем лучше удовлетворить запросы рынка в части импортозамещения и цифрового развития», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».

