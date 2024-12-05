«БФТ-Холдинг» и Wone IT объединят усилия для продвижения ИТ-проектов в различных отраслях экономики

«БФТ-Холдинг» и ИТ-интегратор Wone IT заключили партнерское соглашение. Среди решений, предлагаемых для дистрибуции, представлены программные продукты БФТ — системы MDM, ECM, SRM и EAM.

Wone IT предложит рынку флагманские продукты «БФТ-Холдинга»: «БФТ.ЕНСИ» — MDM-систему централизованного управления нормативно-справочной информацией и мастер-данными, «БФТ.Хранилище электронных документов» («БФТ.ХЭД») — ECM-систему для долгосрочного хранения и предоставления электронных документов, «БФТ.Закупки» — SRM-систему для организации управления закупками, «БФТ.Управление активами» — EAM-систему для комплексного управления эксплуатацией имущества. В рамках соглашения о сотрудничестве специалисты Wone IT будут заниматься реализацией данных программных продуктов.

«Совместная работа с Wone IT позволит нам выйти на новые рынки, а также предложить российским компаниям импортонезависимые продукты «БФТ-Холдинга» в составе комплексных проектов партнера. Это особенно актуально в условиях необходимости снижения зависимости от зарубежных технологий и обеспечения стабильности функционирования крупного бизнеса», — отметила Юлия Захаренко, директор по маркетингу и партнерским отношениям «БФТ-Холдинга».

«Партнерство с БФТ откроет для нас новые возможности и усилит наше технологическое присутствие на рынке. Мы уверены, что совместными усилиями сможем предложить инновационные и адаптивные решения для клиентов», — сказал Михаил Тверитнев, директор департамента инфраструктурных решений Wone IT.