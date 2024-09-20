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Инженеры ТПУ выполнили 90% работ по созданию хатчей для СКИФа

В Томском политехническом университете продолжается процедура технического приема ограничительных конструкций и инженерных систем для экспериментальных станций Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Это «защитные домики», которые будут обеспечивать радиационную безопасность ученых во время проведения экспериментов. На сегодняшний день инженеры ТПУ сдали оборудование для четырех из шести станций, это больше 90% работ. С конца сентября 2024 г. ученые вуза вместе с партнерами начнут сдачу научного оборудования. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Хатчи – ограничительные конструкции, которые обеспечивают радиационную безопасность ученых во время проведения экспериментов. Кроме того, они выступают в роли скелета станции, на который «навешиваются» все инженерные сети – трубопроводные сети для водяного охлаждения, подачи газов, кабельные сети питания, сигнальные и систем обеспечения безопасности, короба систем вентиляции и кондиционирования и др. Все это требует от хатчей обеспечения определенного уровня несущей нагрузки.

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ТПУ
Инженеры ТПУ выполнили 90% работ по созданию хатчей для СКИФа

«Томский политехнический университет является разработчиком шести контрольных кабин для пяти экспериментальных станций первой очереди СКИФа, а также 12 хатчей. На текущий момент изготовлены и готовы к монтажу радиационная защита, ограничительные конструкции и инженерные системы для станций «Микрофокус», «Структурная диагностика», «Электронная структура» и «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов». К концу ноября 2024 года инженеры ТПУ полностью завершат изготовление систем для двух оставшихся станций. Параллельно с конца сентября ученые ТПУ совместно с партнерами начнут процедуру технической сдачи научного оборудования», — отметил проректор по науке и стратегическим проектам ТПУ Алексей Гоголев.

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Общий вес всех сданных на данный момент ограничительных конструкций вместе с навесным оборудованием достигает 100 тонн. Размер каждого хатча различен и может достигать в длину до 18 метров, в высоту – до 4,5 метра и в глубину – до 5 метров. После технического приема оборудования экспертной комиссией оно будет упаковано и помещено на гарантийное хранение в ТПУ до ввода зданий СКИФа в эксплуатацию.

ТПУ вместе с партнерами занимается созданием двух станций СКИФа – «Микрофокус» и «Электронная структура».

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