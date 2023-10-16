Дмитрий Мерзлов назначен генеральным директором НИИ автоматической аппаратуры им. Семенихина

Дмитрий Мерзлов назначен генеральным директором НИИ автоматической аппаратуры имени академика В.С. Семенихина — управляющей организации дивизиона автоматизированных систем управления холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех». Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Дмитрий Мерзлов имеет большой управленческий опыт в промышленности. С 2011 г. успешно работал на научно-производственном радиотехническом предприятии ПАО «Прибой», пройдя путь от начальника производства до генерального директора. ПАО «Прибой» занимается разработкой, изготовлением комплексов связи для глубокопогруженных объектов, а также производством и сервисным обслуживанием радиопередающих и приемопередающих изделий.

Дмитрий Мерзлов имеет два высших образования: инженер по специальности «Радиотехника» и экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии», а также степень кандидата экономических наук. В 2021 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Предыдущий руководитель Сергей Дорофеев перешел на работу в «Объединенную приборостроительную корпорацию» (управляющую организацию холдинга «Росэлектроника»), где будет заниматься вопросами научно-технического развития в части создания и развития автоматизированных систем управления.

Основным направлением деятельности дивизиона АСУ в составе холдинга является создание автоматизированных систем управления различной сложности в интересах Вооруженных сил России и гражданских заказчиков.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав Госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят концерны радиоэлектронной промышленности страны — «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников — более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» — объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.