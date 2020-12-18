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Президент «Ростелекома» награжден орденом Александра Невского

Бизнес Кадры Телеком

Председатель совета директоров «Ростелекома» Сергей Иванов вручил президенту компании Михаилу Осеевскому высокую государственную награду — орден Александра Невского. Он удостоен ордена за заслуги в развитии телекоммуникационной сферы и многолетнюю добросовестную работу.

«По поручению Президента России мне выпала честь вручить Михаилу Эдуардовичу Осеевскому орден Александра Невского — одну из самых значимых государственных наград страны. Много лет он работает на самых ответственных постах, сначала в родном Санкт-Петербурге, а сейчас на федеральном уровне. Под руководством Михаила Эдуардовича “Ростелеком” вышел на траекторию уверенного роста, успешно принимает участие в реализации важнейших государственных задач. Поздравляю с высокой наградой и желаю новых достижений», — сказал Сергей Иванов.

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