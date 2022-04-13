Рукописные книги выдающегося книгописца и изографа оцифруют на «ЭларСкан»

В Мемориальном комплексе национального достояния имени Александра Невского в Городце Нижегородской области установлен отечественный комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан» А1. В первую очередь на нем оцифруют уникальные книги Ивана Блинова. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Музейное пространство площадью 237 кв. м, открывшееся в Городце в конце 2021 г., состоит из семи основных экспозиционных помещений – это тематические залы «Летописцы», «Нашествие», «Городец», «Александр Невский», «Монашеская келья» и Наследие». Новый музей призван раскрыть роль личности Александра Невского в истории древней Руси, а также познакомить посетителей со средневековым прошлым Городца и летописями, как отмечают в Мемориальном комплексе.

«Путешествие по средневековой Руси сопровождается световыми и анимационными мультимедийными технологиями дополненной реальности, которые придают экскурсии вид захватывающего путешествия в прошлое, - сказала Екатерина Крюнас, директор МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс». - Основой подлинного предметного ряда стала богатая археологическая коллекция из собрания Городецкого историко-художественного музейного комплекса. Среди наиболее ценных предметов — вислая свинцовая печать и подлинный княжеский шлем XII–XIV веков».

ЭларСкан А1

Новый отечественный комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан» А1 станет частью лаборатории историко-культурных исследований, где будет проходить оцифровка, в том числе, редких старопечатных и рукописных книг. «ЭларСкан» А1 с V-образной книжной колыбелью формата А1+ позволяет создавать цифровые копии повышенной четкости, бесконтактно сканировать исторические документы и иллюстрации без риска их повреждения.

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«В первую очередь мы планируем отсканировать иллюстрированные рукописные книги Ивана Гавриловича Блинова - книгописца и изографа, чья жизнь и творчество связаны с селом Городец и чьи книги хранятся в Городецком музее, - отметила Екатерина Крюнас. - Именно благодаря поздней рукописной традиции до нашего времени дошли многие произведения древнерусской литературы. Например, в музее хранится список «Слова о полку Игореве», работу над которым начал, но не успел завершить Блинов. Полученные цифровые копии будут предоставлены исследователям, а также будут использоваться в экспозициях музея».