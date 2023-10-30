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ГК Softline объявила о начале работы в Арктической зоне России

ГК Softline, российский поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила об открытии ООО «Софтлайн Арктика». Новый филиал станет стартовой точкой для развития компании в Арктической зоне РФ.

Новый филиал Softline откроется в городе Архангельске и будет вести работу с крупным и средним бизнесом, а также с государственными заказчиками. Портфель решений «Софтлайн Арктика» идентичен спектру услуг и продуктов, доступных в ГК Softline. Резиденты Арктической зоны смогут получить доступ к импортонезависимому программному и аппаратному обеспечению (в том числе собственного производства), сервисам компании, а также услугам по заказной разработке и технической поддержке.

Для Softline это станет возможностью расширить территорию присутствия в РФ в перспективной локации: Арктика является особой экономической зоной, дающей льготы и привилегии компаниям-резидентам, что стимулирует компании развивать бизнес в этой локации. Кроме того, государственную поддержку за полярным кругом получают образовательные учреждения. Все эти организации нуждаются в надежном партнере по цифровизации и импортозамещению, которым для них сможет стать Softline.

«Софтлайн Арктика» планирует расширяться и обеспечить своё присутствие в других субъектах арктический зоны. Благодаря особым географическим и климатическим условиям работы, близости системообразующих предприятий, компания ставит перед собой задачу создать новые компетенции в арктическом периметре.

«Арктическая зона является одним из перспективнейших регионов России с точки зрения развития бизнеса. Мы надеемся, что в ближайшее время всё больше компаний будут выбирать эти территории для расширения бизнеса. Softline готова обеспечить эти предприятия всей необходимой ИТ-инфраструктурой, предоставляя полный комплекс ИТ-услуг», – отметил Владимир Лавров, генеральный директор Softline.

Новый офис «Софтлайн Арктика» расположен в бизнес-центре «Аврора» (набережная Северной Двины, 71к1, второй этаж, 201 офис).

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