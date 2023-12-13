«Росэлектроника» начала испытания арктического комплекса мониторинга метеоусловий

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» приступил к испытаниям опытного образца нового комплекса мониторинга метеорологической и ледовой обстановки. Он позволит получать детальную информацию о погоде по любому запрашиваемому району местности, а также обеспечит данными морские суда в Арктике при отсутствии связи с сушей. Завершить испытания планируется летом 2024 г.

Разработкой многофункционального комплекса приема, обработки и ретрансляции космической гидрометеорологической информации занимается входящий в «Росэлектронику» НИИ Телевидения. Система может поставляться в наземном и морском исполнении, способна работать в экстремальных условиях арктических регионов при температуре окружающего воздуха до -60 °C и скорости ветра до 50 м/с. Комплекс принимает и обрабатывает информацию о типе и степени облачности, интенсивности осадков, температуре поверхности. Полученные данные отображаются на мониторе рабочей станции.

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Оборудование обеспечивает совмещенный прием информации от спутников дистанционного зондирования Земли одной антенной сразу в двух диапазонах частот: сантиметровом и дециметровом. Это исключает необходимость строительства отдельных станций и сокращает издержки на обслуживание дополнительной аппаратуры.

«Инженерные решения, использованные при создании комплекса, обеспечат работу не только с существующими, но и с перспективными метеоспутниками. Запрос метеоинформации возможен не только в пределах региона, но и по координатам отдельного района, что повышает точность данных в сложной климатической обстановке. Опытный образец комплекса, смонтированный на территории института, уже начал испытания, которые мы планируем завершить в середине 2024 г., после чего будем готовы к началу поставок», – отметил генеральный директор НИИ Телевидения Алексей Никитин.