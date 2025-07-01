«Атол Онлайн» и «1С» запустили официальную интеграцию

Сервис облачной фискализации «Атол Онлайн» и компания «1С» объявляют о запуске официальной интеграции. Теперь пользователи программ «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Розница» (релиз 3.0.9 и выше) могут подключаться к облачным кассам «Атол Онлайн» без дополнительных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Атол»

Новая интеграция обеспечивает удобную и надежную передачу фискальных данных в ОФД в полном соответствии с требованиями 54-ФЗ. Решение подходит для малого и среднего бизнеса, работающего в онлайн-торговле, с выездными услугами и другими форматами, где критична скорость и простота кассового обслуживания.

Подключение осуществляется напрямую из интерфейса «1С», а все процессы — от регистрации кассы до пробития чека — происходят в облаке. Это позволяет бизнесу экономить ресурсы, упрощать ИТ-инфраструктуру и ускорять выход на рынок.