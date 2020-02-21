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«Атол» запустил производство онлайн-касс для крупных ритейлеров

Ритейл Техника

«Атол» по результатам успешного пилотного тестирования запускает массовое производство и продажу онлайн-касс категории премиум «Атол 27Ф». Новое решение разработано специально для крупных ритейл-сетей с высокой и средней пропускной способностью. Фискальный регистратор «Атол 27Ф» обладает производственным ресурсом 200 км чеков, более 3 млн отрезов и сохраняет среднюю скорость выдачи 300 мм/с.

Флагманская модель «Атол 27Ф» предусматривает подключение фискального накопителя напрямую в плату без дополнительного соединения. Корпус из антистатического пластика обеспечивает низкий уровень загрязнения пылью.

Новое решение позволит упростить торговым сетям работу с кассами самообслуживания. «Атол 27Ф» предусматривает использование рулонов чековой ленты большого диаметра, и сокращает время необходимое для обслуживания отдельно стоящих кассовых регистраторов.

Онлайн-касса «Атол 27Ф» также оснащена настраиваемым датчиком чековой ленты и датчиком наличия бумаги. Подпружиненная крышка облегчает пользователю быстрый доступ для замены ленты.

Конструкция флагманской онлайн-кассы «Атол 27Ф» предусматривает раздельную замену печатающей головки и механизма отреза чековой ленты. Благодаря этой особенности конструкции, в случае необходимости обновления деталей, не потребуется замены цельного блока кассы. Формат подключения фискального накопителя также способствует увеличению стабильности работы системы и сокращает вероятность случайного отсоединения ФН. В результате решение отличается низкой стоимостью владения.

«Онлайн-касса "Атол 27Ф" – универсальное решение для бизнеса, однако наиболее высокий уровень спроса на модели премиум линейки показывает сегмент FMCG. Для торговых точек с высокой пропускной способностью – это наиболее практичный вариант. Скорость выдачи чековой ленты позволяет существенно сократить время ожидания покупателя. Атоматический отрез чека, в свою очередь, исключает случайный надрыв ленты, который часто приводит фискальный документ в непригодность. В связи с этим также отмечается высокий спрос на онлайн-кассы данной категории в сегменте HoReCa», – отметил Иван Коллегов, руководитель департамента фискальных решений компании «Атол».

«Атол 27Ф» – онлайн-касса из линейки фискальных регистраторов «Атол», которая подходит для работы со всеми группами продуктов и услуг, включая товары обязательной маркировки и алкоголя. Устройство совместимо со всеми наиболее распространенными операционными системами: Windows, Linux, Android и iOS.

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